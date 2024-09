Bình Thuận: Lũ cát lại tràn xuống đường ở Mũi Né

Có mặt tại hiện trường ngay sau cơn mưa lớn chiều 5.9, PV Thanh Niên ghi nhận lũ cát đã chấm dứt nhưng để lại hiện trường ngổn ngang. Một người dân được đưa đi cấp cứu do bị lũ cát cuốn trôi cả người lẫn xe máy.

Người đi đường bị lũ cát cuốn trôi được xe cứu thương đưa đi cấp cứu ẢNH: DUY TUẤN

Vị trí lũ cát tràn xuống đường (trước số nhà 300 đường Nguyễn Thông), là nơi trước đó cũng từng xảy ra các vụ lũ cát tương tự. Tuy nhiên, so với 2 lần lũ cát tràn xuống trong những ngày qua, chiều 5.9 xuất hiện vết xói lở cát trên đồi sâu gần 3 mét chẳng khác gì một con suối, cứ mưa lớn là nước lũ cuồn cuộn cát chảy ra đường.

"Chiều 5.9, lũ cát trôi mạnh hơn rất nhiều so với 3 ngày qua nhưng nước cũng rút đi nhanh hơn", một người dân tại hiện trường cho hay.

Trận lũ cát chiều 5.9 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo người dân địa phương, thời điểm lũ cát đổ xuống đường lúc trời mưa to. Nhiều người đi đường không hề biết nơi này gặp nguy hiểm và cứ lưu thông bằng xe máy, dù có người kêu thất thanh "quay lại đi". Do không nghe rõ và không hiểu lý do gì, một người đi đường đi qua chỗ dòng lũ cát nên đã bị cuốn trôi.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, xe ben và xe chở cát (UBND TP.Phan Thiết bố trí ứng trực sẵn tại hiện trường - PV) nhanh chóng dọn dẹp cát tràn để giải phóng đường Nguyễn Thông.

Vị trí cát tràn từ trên đồi tạo thành ta luy sâu gần 3 mét ẢNH; QUẾ HÀ

Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Lê Văn Chơn và lãnh đạo Ban quản lý các công trình công nghiệp, dân dụng tỉnh Bình Thuận (chủ dự án thoát nước) đã có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố này.

Trả lời PV Thanh Niên qua điện thoại, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân cho biết toàn bộ nước thoát trên phía đường Võ Nguyên Giáp đều đổ xuống đó, không cách nào ngăn cản được dòng lũ cát tuôn ra đường.

Lãnh đạo UBND TP.Phan Thiết có mặt tại hiện trường chiều tối 5.9 ẢNH: QUẾ HÀ

Cũng theo ông Tân, ngay sau trận lũ cát chiều qua, UBND TP.Phan Thiết đã cho đắp nhiều đập phía trên nhằm chia bớt dòng chảy nhưng không hiệu quả, nước vẫn xé cát chảy qua do lượng mưa lớn.

Hiện trường trận lũ cát chiều 5.9 ẢNH: QUẾ HÀ

Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết cho biết thêm, dự án thoát nước đường Võ Nguyên Giáp phải cuối tháng 9 mới có hệ thống thoát nước đấu nối hoàn thiện. Để giảm lũ cát, trong ngày mai thành phố sẽ cho đúc rọ để hạn chế cát tràn xuống đường Nguyễn Thông.