Bình Thuận: Người về quê ăn tết tăng, ô tô xếp hàng dài ở trạm thu phí Sông Phan

Theo quan sát của PV Thanh Niên tại trạm thu phí Sông Phan sáng 26.1, lượng xe ô tô chủ yếu là xe ô tô con, xe cá nhân và xe khách lưu thông từ TP.HCM và các tỉnh phía nam về quê đón tết. Lượng xe chờ được mua vé qua trạm thu phí Sông Phan (H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) kéo dài trên 3 km. Khoảng 10 giờ trưa 26.1, do lượng xe quá đông, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đã điều lực lượng phối hợp với Công an H.Hàm Thuận Nam đến để điều tiết giao thông.

Trạm thu phí Sông Phan chỉ có 3 làn xe đi ra theo hướng nam-bắc. Mặc dù trạm thu phí Sông Phan đã chủ động đặt cọc nhựa phản quang để phân làn từ xa nhưng do lượng xe quá đông nên phải xếp hàng nhích từng chút một để qua trạm. Để tránh ùn ứ cục bộ kéo dài, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân, CSGT đã phải điều tiết xe của người dân địa phương đi vào các đường nông thôn nhằm hạn chế bớt lượng xe. Cho đến hơn 12 giờ 30 cùng ngày thì tình trạng trên đã giảm bớt do lượng xe được điều tiết. Đây là tình trạng kẹt xe cục bộ mỗi khi lễ tết, thường xảy ra tại trạm thu phí Sông Phan.





Trả lời PV Thanh Niên chiều cùng ngày, thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Phòng CSGT đã có kế hoạch cụ thể tuần tra kiểm soát cũng như ứng trực những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhằm đảm bảo cho người dân lưu thông về quê dễ dàng hơn.

Theo đó, luôn có lực lượng CSGT tuần tra hai bên khu vực trạm thu phí, nếu có xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ thì phối hợp với công an địa phương điều tiết lưu thông nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ giống như sáng nay. Trong trường hợp ùn ứ kéo dài, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng thì lực lượng CSGT sẽ báo cáo với Ban An toàn giao thông của tỉnh để thông báo cho trạm thu phí Sông Phan xả trạm. Ngoài trạm thu phí Sông Phan, trên QL1 đi qua Bình Thuận còn có trạm thu phí BOT thứ 2 là trạm Sông Lũy, thuộc xã Sông Lũy, H.Bắc Bình.