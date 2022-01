Thời tiết tết Nguyên đán Nhâm Dần dự báo có mưa tuyết, băng giá

Cập nhật mới nhất về thời tiết tết Nguyên đán Nhầm Dần, ngày 25.1 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo cuối tuần này các tỉnh Bắc bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh.

Từ hôm nay đến 28.1 (23 - 25 tháng Chạp), các tỉnh Bắc bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng. Trong đó, ngày 27 - 28.1 khu vực vùng núi có mưa mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C; nhiệt độ thấp nhất 16 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Dự báo khoảng đêm 28 ngày 29.1 (tức 26 - 27 tháng Chạp), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc với cường độ mạnh. Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.





Dự báo sau đó, không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh Bắc bộ nên từ ngày 29.1 (27 tháng Chạp) Bắc bộ và Thanh Hóa có rét đậm, rét hại và kéo dài trong tết Nguyên đán Nhâm Dần. Nhiệt độ cao nhất 14 - 18 độ C; nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ mạnh, ở vùng núi cao các tỉnh phía Bắc có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá trong dịp tết.