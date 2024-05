Bình Thuận: Phạt nữ tài xế dọa CSTT 'chồng đang họp tỉnh ủy'

Ngày 11.5, Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nữ tài xế tên N.T.N số tiền 900.000 đồng, do vi phạm lỗi đỗ xe ô tô nơi có biển báo cấm đỗ. Đây chính là nữ tài xế xuất hiện trên một clip lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội ghi lại cuộc làm việc kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ giữa nữ tài xế này với tổ CSTT thuộc Công an TP.Phan Thiết. Sự việc xảy ra trong chiều 10.5 trên đường Tuyên Quang (TP.Phan Thiết).



Theo clip ghi lại người phụ nữ này khi bị công an bắt lỗi đỗ xe nơi có biển cấm đỗ xe, đã liên tục ghi hình và đòi đăng hình tổ công tác lên "group chủ tịch". Khi công an lập biên bản vi phạm thì chị này gọi tên một tổng biên tập báo địa phương và đòi "gọi nhà báo tới đây làm việc luôn".

Chiếc xe của nữ tài xế đỗ nơi khu vực cấm đỗ dọa công an "chồng đang họp tỉnh ủy" CTV

Người phụ nữ này liên tục đòi ghi hình và "đăng lên group đường dây nóng chủ tịch". Khi công an yêu cầu gặp tài xế để kiểm tra thủ tục thì người phụ nữ này nói "Các lực lượng làm việc không bài bản, rất quan liêu".

Nhưng khi thấy lực lượng công an kiên quyết, người phụ nữ này phân bua: "Bình thường có rất nhiều xe đỗ, đậu sao công an không bắt, mà bắt xe của bà". Sau đó, người này nói như ra lệnh công an: "Canh cho tôi suốt ngày, suốt đêm, một tháng luôn xem có bao nhiêu xe đậu ở đây".

Nữ tài xế ban đầu không thừa nhận mình điều khiển xe mà cho rằng chồng mình lái xe nhưng đang bận "họp ở tỉnh ủy" CLIP

Khi bị tổ công tác của Công an Phan Thiết truy tài xế thì người phụ nữ nói người điều khiển là chồng mình nhưng "Đang họp tỉnh ủy, chờ anh ấy đến" và chi tiết "chồng họp ở tỉnh ủy" được nhắc lại nhiều lần khi làm việc với công an.

Sau đó, người phụ nữ này bỏ đi vào quán cà phê sát đó ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ, mới ra làm việc với công an. Cuối cùng, người này thừa nhận mình là tài xế điều khiển chiếc xe đỗ ở nơi có biển cấm đỗ và đã phải ký vào biên bản vi phạm.

Nữ tài xế yêu cầu công an giám sát 1 tháng tuyến đường nơi chiếc xe bà vi phạm và chờ để bà đăng hình lên "goup chủ tịch" CLIP

Theo tìm hiểu của PV, người phụ nữ mang "chồng họp ở tỉnh ủy" dọa CSTT là N.T.N, một người đạt danh hiệu "hoa khôi" trong cuộc thi "hoa khôi doanh nhân trí tuệ" từng được tổ chức tại Bình Thuận.

Việc nữ tài xế này liên tục "dọa" công an đăng hình ảnh lên "group lãnh đạo" và chồng đang "họp ở tỉnh ủy" là hoàn toàn không đúng. Chiều ngày 10.5, Tỉnh ủy Bình Thuận không có cuộc họp nào.