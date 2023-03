Bình Thuận: Sóng to làm một ngư dân trên tàu cá rơi xuống biển mất tích

Chiều 13.3, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết có một ngư dân lao động trên tàu cá bị rơi xuống biển mất tích vào rạng sáng cùng ngày trên vùng biển gần mũi Kê Gà (H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).



Theo đó, khoảng gần 1 giờ ngày 13.3, tàu cá BTh- 86436 TS do ông Trần Văn Trí làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề trên biển thì gặp sóng to, gió lớn. Ngư dân Nguyễn Văn Hảo trên tàu cá này không may bị rơi xuống biển, mất tích tại vị trí cách hướng Đông Bắc mũi Kê Gà khoảng 11 hải lý.

Tàu cá đang neo đậu tại khu vực thôn Vân Kê, gần đảo Kê Gà, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận QUẾ HÀ

Hiện tàu cá đang nỗ lực tìm kiếm và liên hệ với các phương tiện hoạt động gần khu vực trên hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích. Thời tiết tại khu vực này hiện đang có gió Đông Bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Tàu cá BTh 86436 TS có công suất 380 CV, hành nghề lưới rê, do ông Trần Tùng (ngụ TP.Phan Thiết) làm chủ tàu.

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị các đơn vị chức năng thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực ngư dân mất tích tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm ngư dân gặp nạn.