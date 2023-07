Bình Thuận: Trưởng công an xã tử vong vì tai nạn giao thông

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, vụ tai nạn thứ nhất xảy ra khuya 30.7 giữa xe ô tô BS 51H - 099.8... (chưa rõ người điều khiển) chở theo 2 người là anh Phạm Anh Tuấn (35 tuổi, Trưởng công an xã Nam Chính, H.Đức Linh) và anh Nguyễn Anh Quốc (27 tuổi, cùng ngụ H.Đức Linh, Bình Thuận) lưu thông trên đường ĐT 720 theo hướng Gia An (H.Tánh Linh) đi Vũ Hòa (H.Đức Linh). Khi đến địa điểm Km 47 có khúc cua thì xe ô tô BS 51H - 099.8... va chạm vào tường rào nhà dân ven đường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến trưởng công an xã tử vong CTV

Cú va chạm mạnh làm phần đầu xe ô tô bể nát, biến dạng. Hai người trên xe là anh Quốc và anh Tuấn bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cả 2 người đã tử vong sáng 31.7.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong CTV

Trước đó, vào trưa cùng ngày, trên địa bàn xã Gia Huynh (H.Tánh Linh) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô khách. Theo đó, xe máy BS 86K6 - 2409 do một người phụ nữ điều khiển chở theo cháu nhỏ phía sau lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với xe khách BS 51B - 266.99. Cú tông mạnh làm xe máy nằm lọt dưới gầm xe khách, người phụ nữ điều khiển xe máy đã tử vong.



Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an H.Tánh Linh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn làm 3 người tử vong.