Bình Thuận: Va chạm xe tải gắn cần cẩu chắn ngang QL1, một người tử vong

Tối 4.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu từ Công an H.Hàm Thuận Nam, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 ngày 4.5 trên QL1, tại km1719 qua xã Hàm Cường, H.Hàm Thuận Nam. Thời điểm trên, xe máy BS 86FA - 9300 do Nguyễn Văn Đức (16 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển lưu thông theo hướng từ Đồng Nai - Phan Thiết tông vào xe tải gắn cẩu mang BS 86C - 161.60.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, xe tải gắn cần cẩu di chuyển theo hướng lùi từ trong kho bên lề đường ra giữa đường và chắn ngang QL1. Cùng lúc, xe máy do anh Đức điều khiển chạy trên đường và tông thẳng vào cuối thân xe tải. Cú tông mạnh làm anh Đức tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân. Công an cũng đồng thời trích xuất camera an ninh của nhà dân hai bên đường để xác định thời điểm xảy ra tai nạn thì có người điều khiển xe tải, hay xe tải tự trôi ra đường gây tai nạn.





Được biết, anh Đức từ Thanh Hóa mới theo gia đình vào xã Hàm Cường, H.Hàm Thuận Nam để làm thuê. Bản thân Đức đang học nghề sửa chữa xe máy và đang trên đường đi mua đồ nghề để sửa chữa xe máy thì gặp nạn.

Hiện Công an H.Hàm Thuận Nam đang tiến hành thụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Văn Đức tử vong.