Bình Thuận: Xác định được nghi can cầm dao đe dọa chủ tiệm game cướp tiền

Vụ cầm dao đe dọa chủ tiệm, cướp tiền xảy ra tại tiệm game bắn cá H.L. (trên đường Trường Chinh, thuộc P.Phú Tài, TP.Phan Thiết) vào chiều 27.2.

Theo thông tin từ Công an TP.Phan Thiết, tại thời điểm trên, nghi can đội nón bảo hiểm màu trắng viền đỏ, mặc áo khoác màu đen, đi bộ một mình xông vào tiệm game bắn cá. Người này thản nhiên giật điện thoại di động trị giá khoảng 10 triệu đồng của nữ nhân viên tên N. đang ngồi trong tiệm.

Tên cướp và cô gái trong tiệm giằng co chiếc điện thoại CLIP

Nữ nhân viên này giằng co lấy lại điện thoại nhưng bị tên cướp đẩy ra. Sau đó, nghi can cướp tiếp tục đi đến quầy thu ngân, rút dao mang theo trong người đe dọa nhân viên thu ngân là chị D.T.B.T. (37 tuổi, ngụ xã Hàm Thắng, H.Hàm Thuận Bắc) để yêu cầu chị T. đưa tiền.

Chị T. làm theo yêu cầu của nghi can cướp, vừa mở ngăn kéo của bàn ra thì nghi can cướp thò tay vào lấy 24.750.000 đồng. Nữ nhân viên xông đến giật lại điện thoại trên tay nghi can cướp thì bị dùng dao đe dọa một lần nữa.

Dùng dao nhọn khống chế nhân viên mở ngăn kéo lấy tiền rồi tẩu thoát CLIP

Sau đó, nghi can cướp tiếp tục mở ngăn kéo bàn ra thì thấy bên trong hết tiền nên rời khỏi quầy thu ngân, quăng lại chiếc điện thoại đã giật trước đó, rồi cầm tiền cướp được nhanh chân tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an TP.Phan Thiết đã triển khai lực lượng điều tra, truy xét nghi can cướp tiền.

Qua xác minh, chiều cùng ngày (29.2), các điều tra viên của Công an TP.Phan Thiết đã xác định được nghi can thực hiện vụ cướp tài sản trên và đang tiến hành truy bắt.