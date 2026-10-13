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    Bình thủy điện CASO HW 770 Advanced - Thiết kế theo công nghệ Đức

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ
    CASO Design đưa công nghệ gia nhiệt nhanh cùng khả năng tùy chỉnh nhiệt độ, lượng nước vào bình thủy điện CASO HW 770 Advanced, hướng đến trải nghiệm thuận tiện trong căn bếp hiện đại.

    Có thể làm nóng trong 7 giây, kiểm soát nhiệt chính xác

    Thay vì đun một lượng nước lớn, bình thủy điện CASO HW 770 Advanced làm nóng lượng nước theo nhu cầu. Theo CASO, nước nóng sẵn sàng trong khoảng 7 giây, giúp tiết kiệm tới 50% năng lượng, nước và thời gian.

    Sản phẩm có 13 mức nhiệt từ 40 - 100°C, điều chỉnh theo từng 5°C, cùng 7 mức lượng nước từ 100 - 400 ml hoặc chế độ rót liên tục. Nút Memory (Ghi nhớ) giúp lưu lại nhiệt độ và lượng nước thường sử dụng, thuận tiện cho những lần lấy nước tiếp theo.

    Bình thủy điện CASO HW 770 Advanced - Thiết kế theo công nghệ Đức - Ảnh 1.

    Bình thủy điện CASO HW 770 Advanced

    Về thiết kế, bình sở hữu dung tích 2,7 lít có thể tháo rời, thân thép không gỉ và màn hình cảm ứng.Sản phẩm còn được trang bị bộ lọc nước, tính năng nhắc tẩy cặn cùng các chương trình vệ sinh, hỗ trợ bảo dưỡng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

    Tại Việt Nam, bình thủy điện CASO HW 770 Advanced được phân phối qua hệ thống D'HAUS. Người dùng có thể tham khảo sản phẩm tại D'HAUS và các điểm bán chính hãng của CASO Design.

    Thông tin sản phẩm

    • Tên sản phẩm: Bình thủy điện CASO HW 770 Advanced
    • Dung tích: 2,7L
    • Nhiệt độ: 13 mức, từ 40 - 100°C
    • Lượng nước: 7 mức, từ 100 - 400ml và rót liên tục
    • Thời gian làm nóng: Khoảng 7 giây
    • Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

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