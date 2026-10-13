Bình thủy điện CASO HW 770 Advanced - Thiết kế theo công nghệ Đức

Có thể làm nóng trong 7 giây, kiểm soát nhiệt chính xác

Thay vì đun một lượng nước lớn, bình thủy điện CASO HW 770 Advanced làm nóng lượng nước theo nhu cầu. Theo CASO, nước nóng sẵn sàng trong khoảng 7 giây, giúp tiết kiệm tới 50% năng lượng, nước và thời gian.

Sản phẩm có 13 mức nhiệt từ 40 - 100°C, điều chỉnh theo từng 5°C, cùng 7 mức lượng nước từ 100 - 400 ml hoặc chế độ rót liên tục. Nút Memory (Ghi nhớ) giúp lưu lại nhiệt độ và lượng nước thường sử dụng, thuận tiện cho những lần lấy nước tiếp theo.

Bình thủy điện CASO HW 770 Advanced

Về thiết kế, bình sở hữu dung tích 2,7 lít có thể tháo rời, thân thép không gỉ và màn hình cảm ứng.Sản phẩm còn được trang bị bộ lọc nước, tính năng nhắc tẩy cặn cùng các chương trình vệ sinh, hỗ trợ bảo dưỡng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Tại Việt Nam, bình thủy điện CASO HW 770 Advanced được phân phối qua hệ thống D'HAUS. Người dùng có thể tham khảo sản phẩm tại D'HAUS và các điểm bán chính hãng của CASO Design.