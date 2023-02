BinThavisouk Ouanouansa - 'ngòi nổ' đáng gờm của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Chơi ở vị trí tiền đạo, được kỳ vọng sẽ củng cố khả năng ghi bàn, cầu thủ mang áo số 19 BinThavisouk Ouanouansa giữ trọng trách quan trọng trong hành trình cùng đội Học viện Báo chí và Tuyên truyền chinh phục Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam – Cúp Café de Măng Đen lần 1 năm 2023.

Khác với những đồng đội khác, anh là du học sinh người Lào đang theo học năm nhất khoa Phát thanh - Truyền hình tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là một trong hai "ngoại binh" trong đội hình chính thức tham gia giải đấu.

Đội hình chính thức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham gia Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam – Cúp Café de Măng Đen lần 1 năm 2023 Ngọc Vũ

"Mình tham gia đội câu lạc bộ bóng đá của trường. Mình gặp khá nhiều khó khăn về tiếng nói và luyện tập. Mình có hiểu tiếng Việt nhưng vẫn gặp vấn đề về việc nói chuyện với các đồng đội. Mình sẽ cố gắng hết sức trong các trận đấu", anh BinThavisouk Ouanouansa chia sẻ.

"Trong đội tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền có sinh viên Lào và nền tảng thể lực của sinh viên Lào có vượt trội hơn, ưu điểm hơn so với người Việt Nam, tuy nhiên về mặt kỹ thuật thì cũng giống như người Việt Nam. Trường Báo chí có 1/5 là nam, đương nhiên là khi số lượng nam ít hơn so với nữ thì việc chúng tôi tuyển chọn ra cũng khó khăn hơn so với các trường khác", ông Hà Sỹ Nguyên, HLV trưởng đội Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết.

Theo HLV Hà Sỹ Nguyên, ban huấn luyện đội Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tuyển chọn được 23 cầu thủ là các sinh viên theo học tại trường. Đội tuyển cũng được tạo điều kiện để tham gia tập luyện riêng biệt ở sân thi đấu 11 người trước khi chính thức bước vào giải đấu.

Để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng chính thức, đội Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có trận đấu giao hữu với Trường ĐH Phenikaa vào chiều ngày 18.2 và đã giành chiến thắng với tỉ số sát nút 3-2. Đây sẽ là tiền đề tốt để đội Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ có được tinh thần và đấu pháp phù hợp để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vào ngày 22.2.2023.