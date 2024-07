Binz được Châu Bùi cổ vũ, giành chiến thắng đầu tiên tại show âm nhạc

Binz biểu diễn cùng Hà Lê, Đinh Tiến Đạt và Rhymastic ở tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai NSX

Tối 6.7, tập 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng, tiếp tục mang đến những màn trình diễn thăng hoa của 22 "anh tài" đến từ 5 nhóm khác nhau. Ở vòng ra mắt, mỗi thành viên vừa kết hợp trong một tiết mục nhóm, vừa biểu diễn một tiết mục solo để nhận bình chọn từ 350 khán giả trong trường quay. Ai giành được lượng bình chọn cao nhất sẽ nhận 300 điểm hỏa lực để sử dụng ở những thử thách sau.



Trong vòng này, Binz nằm trong nhóm Anh tài nham thạch cùng với Hà Lê, Đinh Tiến Đạt và Rhymastic. Trước khi lên sân khấu, mỗi nghệ sĩ đều được "tiếp lửa" bằng những video cổ vũ, động viên từ bạn bè, người thân. Nam rapper 36 tuổi không giấu được niềm hạnh phúc khi được bạn gái Châu Bùi gửi những lời yêu thương và cổ vũ tinh thần từ xa. Ngay sau đó, anh bước lên sân khấu đầy tự tin, nam nghệ sĩ 8X thể hiện màu sắc cá nhân mạnh mẽ qua bản hit Men Cry và phô diễn khả năng đánh guitar điện đầy máu lửa.

Nam rapper hạnh phúc khi được bạn gái Châu Bùi cổ vũ trước khi lên sân khấu CHỤP MÀN HÌNH

Màn trình diễn của anh được khán giả hưởng ứng nồng nhiệt NSX

Khác với Binz, Rhymastic lại không trình diễn thể loại rap vốn là sở trường của anh mà mang đến một bản ballad nhẹ nhàng tên Lặng. Sau nhiều năm vắng bóng, Đinh Tiến Đạt trở lại với tiết mục kết hợp rap và hát, thể hiện đầy cảm xúc qua ca khúc Tặng anh cho cô ấy. Không kém cạnh, Hà Lê làm mới bài hát Quay lại giường đi em với ca từ lôi cuốn và giai điệu bắt tai. Tiết mục nhóm của các Anh tài nham thạch gây bất ngờ và bùng nổ khi bộ tứ thể hiện ấn tượng bản rap hoàn toàn mới mang tên Cho nó ngầu với lời rap độc đáo, thể hiện được câu chuyện, màu sắc của từng thành viên.

Sau khi kết thúc bình chọn, Binz không gây bất ngờ khi là thành viên có số phiếu bầu cao nhất nhóm. Trước chiến thắng đầu tiên tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, rapper Bigcityboi chia sẻ: "Tôi nghĩ mọi người biết đến tôi nhiều hơn và dành sự ưu ái cho mình nhưng thực sự để mà nói về toàn bộ kỹ năng ở trong đội thì anh Hà Lê, anh Đinh Tiến Đạt, Rhymastic cách xa tôi rất nhiều. Tôi nhận thấy mình là người nhiều thiếu sót nhất nên với kết quả này tôi vui nhưng cũng thấy chạnh lòng vì những người anh em của mình đã bỏ ra rất nhiều công sức". Dù vậy, anh cũng hạnh phúc vì cả nhóm đã có màn trình diễn tốt.

Ngoài nhóm của nhóm Anh tài nham thạch, tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai còn mang đến 18 tiết mục cá nhân và 4 tiết mục nhóm khác với nhiều bất ngờ dành cho khán giả.

Nhóm Anh tài bí ẩn gồm BB Trần, Thanh Duy, S.T Sơn Thạch, Neko Lê và S(TRONG) Trọng Hiếu (từ trái sang) CHỤP MÀN HÌNH

Nhóm Anh tài bí ẩn thi nhau trưng trổ giọng hát và kỹ năng trình diễn. S(TRONG) Trọng Hiếu mang ca khúc mới Rise up underdog lên sân khấu, gây ấn tượng với tạo hình cá tính, mạnh mẽ pha chút "quái" bên cạnh giọng hát mang màu sắc khác biệt. S.T Sơn Thạch xuất hiện với tạo hình ma mị và phô diễn giọng hát bắt tai và kỹ năng vũ đạo điêu luyện qua tiết mục Thật xa thật gần.

Còn Thanh Duy làm mới ca khúc đặc biệt Tình anh bán chiếu theo phong cách nhạc điện tử. Anh thể hiện những kỹ năng trình diễn đòi hỏi kỹ thuật cao và khoe giọng hát live khỏe khoắn. BB Trần chiêu đãi khán giả tiết mục Đóa hồng phai, anh tạo điểm nhấn khi tận dụng khả năng diễn xuất với đạo cụ và màn phô diễn tài năng violin điêu luyện. Neko Lê gây choáng vì có màn trình diễn kết hợp ảo thuật và rap qua ca khúc Yêu em dại khờ.

Ở tiết mục nhóm, 5 thành viên chọn làm mới ca khúc Người lạ ơi theo phong cách hiphop. Khi kết quả bình chọn được công bố, BB Trần gây bất ngờ khi vượt qua dàn nghệ sĩ tài năng trở thành "anh tài" được bình chọn cao nhất nhóm.

Nhóm Quốc Thiên, Đăng Khôi và Phạm Khánh Trung tập trung phô diễn giọng hát NSX

Nhóm Thanh xuân học đường gồm ba ca sĩ Phạm Khánh Hưng, Đăng Khôi và Quốc Thiên lại mang đến những bản hit cũ, gợi lại kỷ niệm khó quên với khán giả 8X, 9X. Quốc Thiên hát lại hai ca khúc gắn liền với tên tuổi: Hơn 1000 năm sau - Chia cách bình yên và khiến khán giả "nổi da gà" với giọng hát trầm ấm, truyền cảm. Hòa cùng dòng chảy hoài niệm, Phạm Khánh Hưng chiêu đãi người nghe qua bản mashup Biết làm sao để quên em - Không cần phải hứa đâu em. Còn Đăng Khôi khiến khán giả bồi hồi và bất ngờ khi tự tin thể hiện vũ đạo cùng khả năng hát live lôi cuốn qua Cô bé mùa đông - Thương thương thương, yêu yêu yêu.

Ở tiết mục nhóm, bộ ba mang đến vũ điệu rộn ràng, vui vẻ như tinh thần đầy năng lượng của ca khúc Sóng tình. Quốc Thiên khiến khán giả hò reo với màn khoe múi bụng quyến rũ, nam ca sĩ cũng là thành viên có điểm bình chọn cao nhất nhóm.

Nhóm Anh tài đa sắc mang đến 5 màu sắc âm nhạc khác biệt NSX

Nhóm Anh tài đa sắc mang đến những tiết mục bùng nổ, vui nhộn. Nếu Duy Khánh mở màn bằng Think of you qua bản phối mới mẻ thì Tăng Phúc vừa vũ đạo vừa hát Đừng chờ anh nữa. Bùi Công Nam gây bất ngờ khi tự tin phô diễn vũ đạo trên nền nhạc mới của ca khúc Chúa tể. HuyR gợi nhắc về những kỷ niệm yêu đương qua loạt hit Yêu anh em nhé, Cô gái m52, Anh thanh niên. Cuối cùng, Jun Phạm "náo loạn" sân khấu qua bản hit Tân thời, kết hợp vũ đạo nóng bỏng với giọng hát live khỏe khoắn.

Ở tiết mục nhóm, 5 "anh tài" này mang đến 5 màu sắc vui nhộn, trẻ trung qua bản hit Anh nhà ở đâu thế. Cuối phần tranh tài, Jun Phạm là thành viên giành điểm bình chọn cao nhất.

Nhóm Quý ông đa tình mang đến nhiều cảm xúc và bất ngờ NSX

Quy tụ nhiều thành viên không chuyên về ca hát nhưng nhóm Quý ông đa tình lại gây nhiều bất ngờ cho khán giả. Tiến Luật khiến khán giả kinh ngạc khi khoe giọng hát qua ca khúc Tình em là đại dương đầy cảm xúc. Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát, Nguyễn Trần Duy Nhất cũng có màn trình diễn đậm chất "quý ông đa tình" khi lần lượt thể hiện các ca khúc Cánh hoa vụt mất, Từng yêu và Vì anh thương em. Đặc biệt, Thiên Minh khiến khán giả xúc động khi tưởng nhớ cố ca sĩ Wanbi Tuấn Anh qua ca khúc Cho em, Đôi mắt.

Nhóm Quý ông đa tình cũng có phần hòa giọng ăn ý trong ca khúc Phía sau một cô gái. Cuối phần trình diễn của nhóm, Tiến Luật là thành viên giành được điểm số bình chọn cao nhất từ khán giả.