Binz trở lại bằng tình ca 'Hit me up', lần đầu đóng chung MV với Châu Bùi

Khán giả, nhất là rap fan, gần đây hẳn không khỏi ngạc nhiên khi thấy một Xuân Đan vừa quen vừa lạ, thật ra, đó chính là nam rapper Binz.

Nam rapper nhà SpaceSpeakers cho biết từng dừng các dự án âm nhạc cá nhân một khoảng thời gian để sống chậm lại, nhằm cảm nhận rõ hơn về cuộc sống cũng như tình yêu S.S.G

Từ bài post mất ví, mất “chứng minh thư”, rồi ngược thời gian để diễn hài cùng nhóm 1977 Vlog và những hoạt động bên lề... của anh khiến người hâm mộ được một phen “bật ngửa". Theo đó, chuỗi sự kiện này là hoạt động “hâm nóng" của “ông hoàng tạo trend" Binz nhằm ra mắt sản phẩm âm nhạc mới - MV Hit me up vào 20 giờ ngày 19.10.

Hit me up là bài hát mở đường trong EP đầu tay Đan Xinh in Love của Binz. Trước đó, Binz cũng liên tục được nhắc tên bởi những chia sẻ chân thành về tình yêu trong series Yêu lành và sự kiện mang dấu ấn khi bản hit Bigcityboi của anh trở thành bài nhạc rap tiếng Việt đầu tiên góp mặt trong phim bom tấn Hollywood Expend4bles.

Hit me up đánh dấu cột mốc "khai sinh bản thể" Xuân Đan của Binz

Bài hát, theo ê kíp sản xuất, mang chất vui tươi của dòng nhạc R&B pha lẫn chất nhạc soul, mang đến giai điệu khiến khán giả phải nhún nhảy theo khi nghe thấy. Đây là bản nhạc tình tiếp theo của rapper Binz sau thời gian dài kể từ ngày kết hợp cùng Đen Vâu trong bài hát Cho mình em.

Thêm một điều thú vị là, MV Hit me up của Binz có sự xuất hiện của nữ chính - fashionista Châu Bùi. Sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, Châu Bùi đáp ứng được tất cả yêu cầu cho vai diễn này từ đạo diễn Phương Vũ (đạo diễn của MV), thể hiện được phong thái của một cô gái trẻ trung, xinh đẹp ở những năm 1970. Bên cạnh đó, theo ê kíp, Châu Bùi cũng hoàn thành tốt những phân cảnh đòi hỏi sự kết nối về mặt cảm xúc cùng rapper Binz.

Theo Binz, dù ở "nhân dạng" nào, anh cũng vẫn giữ được chất nghệ sĩ lãng mạn

MV Hit me up xoay quanh 3 yếu tố lãng mạn, hài hước và chân thành. Với ý tưởng đó, ê kíp sáng tạo (Alex Fox và Dada) đã hỗ trợ Binz khai sinh ra “Xuân Đan”. Đây được xem là bản thể dị biệt, thể hiện được tính trào phúng, nghịch ngợm ẩn sâu trong chính rapper Binz sau khi có được dấu ấn trong sự nghiệp qua những bản tình ca nhẹ nhàng Sao cũng được, OK, Cho mình em... và bùng nổ, trở thành hiện tượng với Gene, They said và Bigcityboi.

"Đối với Binz, nhân vật Xuân Đan không mới, vì nó trước giờ luôn sống bên trong mình. Chỉ là thời điểm hiện tại, Binz mới có cơ hội để nhân vật này được xuất hiện trước công chúng. Binz hy vọng dù ít hay nhiều, Xuân Đan có thể mang lại tiếng cười và nhận được sự yêu mến, ủng hộ từ mọi người”, nam rapper nói.