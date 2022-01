Bitcoin lao dốc rớt dưới 36.000 USD khi nhà đầu tư bán tháo

Ngày 22.1, hàng loạt đồng tiền số sụt giảm mạnh. So với hôm qua, giá Bitcoin giảm gần 9% xuống còn 35.764 USD và giảm gần 17% trong vòng một tuần. Đây là mức thấp nhất của đồng tiền số này trong vòng 6 tháng qua. Nếu so với giá kỷ lục hơn 69.000 USD đạt được trong nửa đầu tháng 11.2021, hiện mỗi đồng Bitcoin đã bốc hơi gần 50%. Trên sàn Remitano, quy đổi giá Bitcoin hiện được giao dịch xoay quanh 844,6 triệu đồng/BTC, giảm gần 200 triệu đồng sau 2 tuần và giảm 800 triệu đồng so với đỉnh cao nhất.

Tương tự, nhiều đồng tiền khác cũng giảm giá mạnh như Ethereum sụt 14% so với hôm qua, xuống 2.486 USD và đã bốc hơi 1.000 USD sau 2 tuần; Binance Coin giảm hơn 18% còn 353 USD; Solana giảm gần 19% xuống 102,12 USD; Polkadot mất gần 22% xuống 17,7 USD; Shiba Inu bốc hơi 24% xuống 0,0000196 USD...





Giá trị vốn hóa thị trường tiền số theo Coinmarketcap ghi nhận cũng chỉ còn hơn 1.622 tỉ USD, giảm khoảng 435 tỉ USD sau hai tuần và đã sụt mất gần 1.500 tỉ USD so với lúc giá Bitcoin đạt đỉnh lịch sử.

Thị trường tiền số lao dốc, nhất là Bitcoin rớt thảm trong phiên cuối tuần sau khi xuất hiện thông tin ngân hàng Trung ương Nga đề xuất cấm sử dụng và "đào" tiền kỹ thuật số trên lãnh thổ nước này, với lý do lo ngại các mối đe dọa đối với ổn định tài chính. Nga là quốc gia có lượng người đào tiền kỹ thuật số bitcoin lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Kazakhstan. Ngoài ra, vụ việc sàn Crypto.com bị hacker tấn công và lấy 33 triệu USD cũng khiến giá Bitcoin giảm mạnh. Theo dữ liệu từ TradingView, làn sóng bán tháo bắt đầu diễn ra từ cuối ngày 20.1 và kéo dài đến hiện tại khi Bitcoin chạm mức thấp nhất là 35.791 USD. Theo phân tích kỹ thuật, một số nhà phân tích lưu ý khả năng Bitcoin sẽ còn tiếp tục đi xuống khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và một số quốc gia vẫn tiếp tục tăng cường kiểm soát với thị trường này...