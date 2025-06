BITGP nổi bật tại PitchFest 2025: Cùng startup Việt định hình tương lai Web3

Không chỉ đánh dấu sự hiện diện thương hiệu, BITGP còn mang đến thông điệp xuyên suốt: Web3 là hành trình xây dựng lâu dài, không chỉ là xu hướng đầu tư ngắn hạn.

Tư duy "builder-first" được khẳng định từ sân khấu chính

Trong phiên keynote với chủ đề "From Trading to Building: Why the Future of Web3 Starts with Southeast Asia", đại diện BITGP - anh Avant Le, Country Manager - đã chia sẻ góc nhìn chiến lược về làn sóng chuyển dịch của không gian Web3.

Theo anh, Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất Đông Nam Á nhờ dân số trẻ, tinh thần học hỏi cao và sự bùng nổ của các cộng đồng phát triển công nghệ. Đây là thời điểm không chỉ để tham gia Web3, mà để kiến tạo những giá trị thực tiễn và lâu dài từ nền tảng công nghệ này.

"Chúng tôi không đến PitchFest để giới thiệu một sản phẩm. Điều chúng tôi tìm kiếm là những con người thật sự đang hành động vì tương lai Web3 - những nhà sáng lập, lập trình viên, sinh viên, cộng đồng builder Việt Nam", anh Avant Le chia sẻ.

"Web3 chỉ bền vững khi được xây dựng dựa trên niềm tin, minh bạch và khả năng cùng nhau tạo ra giá trị".

Blockchain & AI Week 2025 diễn ra từ ngày 3 đến 7.6 tại TP.Đà Nẵng, do Orochi Network phối hợp tổ chức cùng FPT Online và Trung tâm DSAC, dưới sự bảo trợ truyền thông của VnExpress. Tuần lễ ghi nhận hơn 7.000 người tham dự, hàng trăm startup và hơn 30 quỹ đầu tư mạo hiểm trong - ngoài nước.

Sự kiện cũng đón tiếp nhiều khách mời cấp cao: đại diện UBND TP.Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố, Đại diện Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga; đại diện Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng; Tổng Lãnh sự Trung Quốc; và ông Ngô Mạnh Cường - Tổng Giám đốc FPT Online.

Sự hiện diện của các cơ quan ngoại giao, lãnh đạo chính quyền và doanh nghiệp lớn khẳng định vị trí ngày càng quan trọng của blockchain và AI trong chiến lược phát triển kinh tế số của Việt Nam.

Booth BITGP - Nơi công nghệ kết nối với cộng đồng khởi nghiệp

Bên cạnh sân khấu chính, booth của BITGP cũng là một trong những điểm thu hút đông đảo khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Không gian được thiết kế như một trung tâm tương tác mở, nơi người tham dự có thể trực tiếp trải nghiệm công nghệ Web3, tìm hiểu về các sản phẩm, và kết nối trực tiếp với đội ngũ phát triển.

Hàng trăm lượt khách đã tham gia các hoạt động tại booth như: tư vấn 1:1, minigame nhận quà, tuyển dụng cộng tác viên và đại sứ cộng đồng (KOL/Ambassador). Nhiều startup trẻ bày tỏ mong muốn hợp tác với BITGP để cùng triển khai ứng dụng Web3 vào sản phẩm thực tiễn - minh chứng cho tính thực tiễn và định hướng "builder-first" mà BITGP đang theo đuổi.