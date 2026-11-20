Tối 18.11.2026, Biti's được Anphabe vinh danh ở 3 hạng mục thuộc Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Biti's có tên trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam®.

Ba hạng mục được vinh danh gồm:

Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026: Biti's tự hào là một trong những doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh trong bảng xếp hạng, với vị trí thứ 31, tăng 8 bậc so với năm 2025. Trong khối doanh nghiệp lớn, Biti's đồng thời đạt hạng 4 ngành bán lẻ/thương mại và hạng 2 ngành sản xuất/công nghệ chế biến, chế tạo.

Top Doanh nghiệp tiêu biểu có Nguồn nhân lực hạnh phúc® 2026.

Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam™ 2026.

Biti’s đạt Top Doanh nghiệp tiêu biểu có Nguồn nhân lực hạnh phúc® 2026

Bảng xếp hạng do Anphabe thực hiện, dựa trên khảo sát hơn 70.000 đáp viên về 713 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành. Kết quả năm nay tiếp nối hành trình xây dựng thương hiệu tuyển dụng của Biti's, cũng ghi nhận nỗ lực kiến tạo môi trường làm việc tích cực và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Kiên trì đầu tư vào con người, vun đắp nền tảng phát triển bền vững

Trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách thức vận hành, Biti's xác định con người vẫn là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Đầu tư vào con người không chỉ là chăm sóc đời sống, mà còn là phát triển năng lực, tạo cơ hội học hỏi và xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, hiệu quả.

Một trong những nền tảng ấy là văn hóa Happy Biti's, được kiên trì vun đắp suốt 8 năm qua, lấy cảm hứng từ 9 lĩnh vực Tổng hạnh phúc quốc gia (GNH). Thông qua 3 kết nối - với chính mình, với người khác và với thiên nhiên - Biti's từng bước đưa kỹ năng hạnh phúc vào đời sống và công việc của hơn 6.000 cán bộ, công nhân viên.

Biti's từng bước xây dựng cộng đồng hạnh phúc đến cán bộ, công nhân viên

Biti's chú trọng phát triển toàn diện năng lực đội ngũ thông qua các chương trình đào tạo, hoạt động học tập và định hướng phát triển của Biti's Academy. Các chính sách phúc lợi, lớp mầm non Me Green Biti's, chương trình retreat Happy Biti's cùng những hoạt động chăm sóc thân - tâm - trí tiếp tục được triển khai, hướng đến môi trường nơi mỗi thành viên được chăm sóc, trưởng thành và đóng góp tích cực vào mục tiêu chung.

Song song đó, Biti's hướng đến xây dựng môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập, chủ động mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho nhiều nhóm lao động, trong đó có người khiếm thính. Qua đó, mỗi cá nhân đều có cơ hội tham gia, phát huy thế mạnh và đóng góp bằng năng lực riêng, cùng doanh nghiệp kiến tạo những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Công nhân làm việc tại Nhà máy Sài Gòn Biti's

Nuôi dưỡng nhân tài hôm nay, kiến tạo nguồn lực tương lai

Bên cạnh việc chăm sóc và phát triển đội ngũ hiện tại, Biti's hướng đến xây dựng môi trường làm việc năng động với thế hệ lao động trẻ, nơi mỗi cá nhân có cơ hội học hỏi, phát huy năng lực và tìm thấy ý nghĩa trong công việc.

Danh hiệu Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam™ 2026 là sự ghi nhận đáng trân trọng cho sức hút của Biti's với nguồn nhân lực tương lai, đồng thời tiếp thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện môi trường làm việc, kết nối và phát triển các thế hệ mới.

Biti's đạt Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam™

Bảy năm liên tiếp góp mặt trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® là dấu mốc đáng tự hào, ghi nhận hành trình Biti's kiên trì vun đắp văn hóa doanh nghiệp, chăm sóc và phát triển con người. Đây cũng là động lực để Biti's tiếp tục nỗ lực xây dựng một đội ngũ hạnh phúc, vững vàng về năng lực, tử tế trong hành động và cùng nhau tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Mang trong mình niềm tự hào Proudly Made in Viet Nam, Biti's tin rằng, từ những con người hạnh phúc và một tổ chức phát triển bền vững, chúng ta có thể cùng góp phần kiến tạo một Việt Nam hạnh phúc, thịnh vượng hơn.