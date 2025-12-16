Bivina đồng hành miền Trung, hỗ trợ cho 3.000 người dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Trong bối cảnh nhiều hộ dân đang nỗ lực ổn định cuộc sống sau thiên tai, sự đồng hành tiếp sức của Bivina đặc biệt ý nghĩa với người dân miền Trung. Đây cũng là minh chứng cho lời cam kết lâu dài của thương hiệu cùng người dân miền biển vững bước trên hành trình mới.

Đại diện nhãn hàng Bivina chụp hình lưu niệm cùng bà con phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa

Các đại diện của Bivina có mặt tại các khu vực chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề để trao tận tay phần quà đến từng người dân. Tại đây, đại diện thương hiệu đã gửi lời thăm hỏi chân thành và chia sẻ cùng bà con về những khó khăn họ đang phải đối mặt, thể hiện sự đồng hành của thương hiệu gắn bó mật thiết với đời sống vùng duyên hải trong giai đoạn nhiều thử thách.

Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay trong sự vui mừng của bà con Khánh Hòa

"Vùng duyên hải miền Trung là mảnh đất gắn bó mật thiết trong hành trình phát triển gần 30 năm của Bivina. Luôn cam kết phát triển và song hành cùng cộng đồng địa phương, chúng tôi xin chia sẻ sâu sắc với những khó khăn mà bà con đang đối diện sau mưa lũ , và mong rằng những phần quà thiết thực ngày hôm nay sẽ phần nào tiếp thêm sức mạnh, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và chuẩn bị bước vào năm mới với nhiều hy vọng hơn", ông James Crampton - Giám đốc Ngoại vụ Cấp Cao HEINEKEN Việt Nam chia sẻ.

Ông James Crampton - Giám đốc Ngoại vụ Cấp Cao HEINEKEN Việt Nam

"Sau đợt lũ lụt, cuộc sống bà con bị ảnh hưởng rất nhiều, nhà cửa hư hại, sập đổ, tài sản bị cuốn trôi. Sự hỗ trợ đúng lúc của nhãn hàng Bivina và Công ty HEINEKEN Việt Nam có ý nghĩa lớn đối với chúng tôi, động viên tinh thần cho bà con vực dậy để ổn định cuộc sống. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhãn hàng và công ty", bà Trịnh Thị Phượng, người dân phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết.



Bà Trịnh Thị Phượng, đại diện cho bà con gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức

Trong mùa tết sắp đến, Bivina cũng tiếp tục triển khai chương trình trao quà Tết thường niên cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà được gửi đi mang theo sự sẻ chia ấm áp, cùng lời chúc một mùa Tết đủ đầy, an lành và nhiều hy vọng.

Là một thương hiệu sinh ra từ biển và đã đồng hành cùng người dân miền biển gần ba thập kỷ, Bivina luôn thấu hiểu tinh thần mạnh mẽ, kiên cường và bền bỉ của bà con nơi đây. Trong những thời điểm khó khăn nhất, bên cạnh sự hỗ trợ trước mắt, thương hiệu hiểu rằng bà con còn cần nguồn động lực để tiếp tục đứng dậy mạnh mẽ. Bivina cam kết luôn đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm sức mạnh tinh thần để người dân vững vàng vượt qua thử thách và tự tin trên hành trình mới phía trước.