Bivina khoác áo tết mới: Vẫn vị bia êm đằm, vẫn tinh thần miền biển bền bỉ

Tết thay áo mới, giá trị vẹn nguyện

Tết luôn là thời khắc của những đổi thay, khi người ta chăm chút từng góc vườn nhỏ, cây thay lá, người thay áo mới, làm mới mình để đón một năm mới rộn ràng với nhiều hy vọng tươi sáng. Giữa không khí đó, những giá trị cốt lõi về một mùa tết đậm đà bản sắc vẫn luôn được trân trọng, duy trì.

Bivina cũng vậy! Với gần 3 thập kỷ gắn bó cùng nhịp sống của người dân miền duyên hải, năm nay, thương hiệu khoác lên mình một màu áo tết mới, hiện đại hơn, không phải để rời xa những giá trị quen thuộc, mà nhằm tôn vinh tinh thần bền bỉ, mạnh mẽ, kiên cường của những người dân xứ biển.

Bao bì tết mới của Bivina

Trên diện mạo mới ấy, ngọn hải đăng trở thành điểm nhấn trung tâm,hiên ngang, vững vàng như tinh thần người dân miền biển. Giữa biển khơi rộng lớn, ngọn hải đăng vẫn kiên trì vững chãi, kiên định như cái cách người dân miền biển vẫn đứng vững sau những thử thách và luôn giữ vững niềm tin kiên định để tiếp tục hành trình của mình. Hình ảnh ý nghĩa này tượng trưng cho lời tri ân từ thương hiệu tới người dân miền biển, những con người mạnh mẽ, kiên cường, luôn giữ nguyên phẩm cách, giá trị của chính mình mặc giông bão.

Phía dưới ngọn hải đăng, dải sóng bạc mềm mại đầy nội lực mang trong mình tinh thần biển cả: hiền hòa nhưng không yếu đuối, nhẹ nhàng nhưng chứa cả sức sống của đại dương, ấy chính là hiện thân cho sự mạnh mẽ trong cuộc sống nhưng mềm mại chân chất trong lời nói của người dân xứ biển. Bên cạnh đó, dải sóng này cũng gợi nhớ về vị bia êm đằm quen thuộc của Bivina với người miền biển.

Dù mang trong mình diện mạo tết mới, Bivina vẫn giữ nguyên vị bia êm đằm quen thuộc với người miền biển

Màu đỏ chủ đạo và ngôi sao vàng xuất hiện nổi bật trên bao bì khẳng định niềm tự hào về uy tín và chất lượng của một thương hiệu sinh ra từ biển Việt Nam. Màu áo đỏ quen thuộc của Bivina suốt nhiều năm nay trở nên tươi tắn hơn trong diện mạo tết, mang theo ý nghĩa may mắn, nhiệt huyết và sum vầy. Sắc đỏ giúp diện mạo tết trở nên rạng rỡ, mang tinh thần lễ hội nhưng vẫn không làm thay đổi bản chất quen thuộc của sản phẩm lâu nay. Diện mạo tết của Bivina mở ra một tương lai tươi sáng, tiếp thêm sức mạnh vững vàng trong năm mới.

Bivina luôn đồng hành trên mọi chuyến đi, mọi khoảnh khắc quan trọng trong đời sống người dân

Bản sắc thương hiệu sinh ra từ biển

Với phiên bản tết hiện đại và sang trọng, Bivina vẫn mang trong mình vị bia êm đằm, sảng khoái đặc trưng với độ cồn 4.3% - hương vị thân quen đã gắn bó với người dân miền duyên hải, được sản xuất từ nhà máy bia đạt chuẩn của HEINEKEN Việt Nam, nguồn nguyên liệu chọn lọc trên quy trình nghiêm ngặt khép kín và được nghiên cứu theo tiêu chuẩn khắt khe nhất.

Là thương hiệu sinh ra từ biển, Bivina luôn nỗ lực lan tỏa tinh thần mạnh mẽ, bền bỉ của người dân nơi đây trong mọi hoạt động phát triển.Với diện mạo tết, Bivina tiếp tục khẳng định cam kết cùng địa phương trên mọi hành trình biển cả phía trước, hướng về một tương lai tươi sáng, đầy hy vọng, mạnh mẽ và kiên cường.

Bivina trong diện mạo tết cùng người dân hướng đến một tương lai hy vọng và vững vàng hơn

Bivina trong phiên bản bao bì tết hiện đã có mặt hầu hết tại các địa điểm phân phối trên toàn quốc, sẵn sàng cùng người tiêu dùng đón một mùa tết Bính Ngọ trọn vẹn và tràn đầy hy vọng. Tìm hiểu thêm thông tin TẠI ĐÂY.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia