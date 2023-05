Bizfly Cloud Server: Doanh nghiệp giảm cả trăm triệu chi phí nhân sự vận hành

Tối ưu hóa nguồn lực nhân sự với các giải pháp cloud

Theo Gartner, có thể sử dụng các khả năng như tự động quản lý cho nhà quản lý, tự động hóa vận hành hoặc trợ lý ảo cho các nhiệm vụ thông thường và lặp lại để giảm chi phí nhân sự. Triển khai tự động hóa ở những quy trình thích hợp cũng giúp giảm tải áp lực trong những mô hình hạn hẹp nhân lực, đồng thời cũng giúp môi trường làm việc hiệu quả hơn.

Câu chuyện về doanh nghiệp của anh An khi chuyển đổi hệ thống máy chủ vận hành thủ công sang hệ thống vận hành tự động Bizfly Cloud là một ví dụ điển hình cho tính tối ưu chi phí nhân sự của các giải pháp cloud. Ban đầu doanh nghiệp của anh tìm tới cloud để giải quyết bài toán mất dữ liệu do hệ thống máy chủ vật lý gặp sự cố ngừng hoạt động, đồng thời đáp ứng khả năng mở rộng hạ tầng máy chủ tức thời nhằm chạy các chương trình làm việc hiệu suất cao như Bravo hay Oddo. Tuy nhiên, sau khi triển khai để giải quyết hoàn toàn các vấn đề thì anh An còn nhận thấy bài toán về chi phí nhân sự cũng được giải quyết hiệu quả một cách bất ngờ.

Giảm tới ⅓ chi phí nhân sự vận hành chuyên trách giúp tập trung nhiều hơn cho các công việc phát triển quan trọng

Cụ thể là so với sử dụng hệ thống vật lý trước kia phải cấu hình, sửa đổi, xóa bỏ từng máy trong hệ thống thì khi sử dụng hệ thống máy chủ cloud, các công việc này sẽ được thực hiện trên trang quản lý hay Dashboard một cách nhanh chóng. Có thể tạo và cấu hình một loạt máy ảo trên trình quản lý, thêm bớt số lượng hay thay đổi cấu hình hàng loạt chỉ mất vài giây.

Bên cạnh đó, các công việc vận hành, bảo trì sẽ do nhà cung cấp dịch vụ xử lý toàn bộ, giúp hệ thống hoạt động ổn định 99,99%. Thay vì trước đây nhân sự phải kiểm tra định kỳ, cập nhật và nâng cấp thường xuyên.

Với việc sử dụng hạ tầng cloud như vậy, công ty anh An không cần phải tập trung nhiều nhân lực như trước để thao tác thủ công hay "đau đầu" vì khắc phục sự cố nữa. Công ty đã cắt giảm được 80% chi phí dành riêng cho công việc quản trị này hằng tháng, trong khi vẫn đảm bảo việc vận hành và bảo vệ an toàn dữ liệu tối ưu. Ước tính doanh nghiệp giảm được tới cả trăm triệu chi phí mỗi năm so với việc vẫn vận hành trên hệ thống vật lý trước kia.

Các khả năng kể trên mới chỉ là những tính năng cơ bản của công nghệ cloud. Các đặc tính tự động của cloud là rất nhiều, ví dụ như có thể cài đặt để tự động tăng giảm tài nguyên tính toán (như CPU, RAM, dung lượng lưu trữ…) theo nhu cầu sử dụng thực tế với autoscale, và khi doanh nghiệp có nhu cầu chạy các chương trình phần mềm đòi hỏi khả năng xử lý khủng thì có thể triển khai được ngay chỉ trong vài phút với chi phí chỉ bằng 20 - 30%. Hay có thể cài đặt tự động theo dõi mức sử dụng tài nguyên của hệ thống máy chủ với cloud watcher để gửi cảnh báo sớm sự cố máy chủ.

Ngoài ra, Bizfly Cloud còn phát triển tính năng quản lý người dùng cho phép phân quyền quản trị theo nhóm máy chủ giúp đơn giản hóa việc quản lý vận hành và tăng tính bảo mật cho hạ tầng công nghệ. Một tính năng rất tiện ích và cần thiết cho những hệ thống phân cấp nhiều tầng và đòi hỏi bảo mật tối đa.

Khả năng tự động vận hành thậm chí còn có thể tối ưu hơn khi áp dụng công nghệ app engine để tạo tự động hoàn toàn hạ tầng ứng dụng từ cơ bản tới chuyên sâu chỉ cần dựa trên source code hoặc image có sẵn. Công nghệ được cho là tối giản công việc cho developer và tối ưu chi phí hạ tầng cho doanh nghiệp.

Tất cả những khả năng tự động kể trên và nhiều khả năng mạnh mẽ khác cho phép tự động nhiều thao tác thủ công, nhiều công việc vận hành tốn kém thời giờ và công sức của nhân sự. Triển khai hợp lý trong mô hình hoạt động của doanh nghiệp có thể giúp giảm ngay nguồn chi phí nhân sự không hề nhỏ, đồng thời tối ưu được quy trình làm việc với quy trình đơn giản hơn, nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn.

Cắt giảm chi phí nhân sự và tối ưu chất lượng công việc một cách hiệu quả là một khả năng tuyệt vời mà các doanh nghiệp không nên bỏ qua với các giải pháp cloud. Đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế biến động và doanh nghiệp cần thích nghi nhanh chóng như hiện nay. Nhiều tổ chức từ dịch vụ công đến doanh nghiệp tư ban đầu chọn các dịch vụ cloud để tăng tính nhanh nhẹn, linh hoạt và khả năng mở rộng, thì theo thời gian họ cũng đạt được những hiệu quả về chi phí đáng kể.

