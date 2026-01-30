BJC đưa nhà phân tích thăm MM Mega Market Việt Nam, khẳng định chiến lược đầu tư

Chuyến thăm nhằm thể hiện niềm tin vào tiềm năng của thị trường Việt Nam và khẳng định chiến lược mở rộng đầu tư bền vững của tập đoàn trong khu vực ASEAN.

Ông bà Aswin - Thapanee Techajareonvikul, Tổng giám đốc điều hành kiêm Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc cấp cao Tập đoàn BJC Big C cùng các thành viên ban điều hành đến thăm MM Mega Market An Phú (TP.HCM)

Chuyến tham quan lần này bao gồm việc khảo sát các mảng kinh doanh cốt lõi của tập đoàn, tiêu biểu là MM Mega Market Việt Nam (MMVN), đồng thời lắng nghe phần trình bày tổng quan hoạt động từ đội ngũ lãnh đạo MMVN. Qua đó, các nhà đầu tư có cơ hội trực tiếp quan sát hoạt động kinh doanh, hiểu rõ hơn về hành vi người tiêu dùng, cấu trúc thị trường cũng như tiềm năng tăng trưởng của lĩnh vực bán lẻ và bán sỉ tại Việt Nam.

Việt Nam được xem là một trong những thị trường có tiềm năng cao tại khu vực Đông Nam Á, nhờ tăng trưởng kinh tế liên tục. Theo số liệu từ các tổ chức thống kê quốc tế, GDP của Việt Nam trong 3 năm gần đây tăng trưởng trung bình khoảng 6-7% mỗi năm, trong khi GDP bình quân đầu người đã đạt khoảng 4.700 - 5.000 USD/người. Điều này phản ánh sức mua của người dân và sự mở rộng đáng kể của tầng lớp trung lưu, đặc biệt tại các đô thị lớn, yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển của ngành bán lẻ và bán sỉ (tham khảo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới và các tổ chức kinh tế quốc tế).

BJC nhận định Việt Nam không chỉ là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao mà còn sở hữu lực lượng dân số trong độ tuổi lao động lớn, hệ thống chuỗi cung ứng ngày càng hoàn thiện và môi trường kinh doanh thuận lợi cho đầu tư dài hạn. Những yếu tố này phù hợp với chiến lược của Tập đoàn trong việc xây dựng tăng trưởng cân bằng và bền vững tại khu vực ASEAN.

BJC tiếp tục đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, khẳng định niềm tin mạnh mẽ của Tập đoàn vào tiềm năng của nền kinh tế ASEAN

Ông Aswin và bà Thapanee cho biết, việc đưa đoàn nhà đầu tư tham quan hoạt động kinh doanh lần này là một phần trong nỗ lực tăng cường sự hiểu biết chuyên sâu về định hướng hoạt động của BJC, đặc biệt tại các thị trường mang tính chiến lược như Việt Nam. Tập đoàn có sự sẵn sàng toàn diện về kinh nghiệm, mạng lưới kinh doanh và sự am hiểu thị trường địa phương nhằm hỗ trợ mở rộng hoạt động dài hạn và liên tục gia tăng giá trị cho cổ đông.

Việc BJC tiếp tục đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam phản ánh niềm tin vững chắc vào tiềm năng của nền kinh tế ASEAN, đồng thời khẳng định vai trò của tập đoàn với tư cách là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ và bán sỉ, hướng tới tăng trưởng bền vững ở tầm khu vực.

BJC đánh giá Việt Nam sở hữu tăng trưởng tích cực, nguồn nhân lực dồi dào và môi trường đầu tư thuận lợi cho dài hạn

BJC là một tập đoàn kinh tế đa ngành quy mô lớn hàng đầu tại Thái Lan, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất bao bì, các sản phẩm tiêu dùng, kinh doanh thiết bị y tế, và bán lẻ. Trong nhiều thập kỷ qua, tập đoàn đã liên tục triển khai những khoản đầu tư lớn, cùng chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn vào thị trường Việt Nam. Tính đến nay, Tập đoàn BJC đang cung cấp các Giải pháp bao bì, Giải pháp tiêu dùng, Giải pháp chăm sóc sức khỏe & kỹ thuật, Giải pháp bán lẻ và bán sỉ tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư trên 1 tỉ USD. MM Mega Market Việt Nam sau gần 25 năm hoạt động đã mở rộng sự hiện diện với 21 trung tâm bán sỉ và siêu thị trên toàn quốc, 1 trung tâm thương mại và 8 kho giao hàng phục vụ khách hàng B2B. Hệ thống hiện phục vụ trung bình khoảng 1,1 triệu lượt khách mỗi tháng, với đội ngũ hơn 3.000 nhân viên và mạng lưới khoảng 1.500 đối tác cung cấp, bao gồm hàng trăm hộ nông dân và nhà sản xuất trong nước, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng bền vững tại Việt Nam.



