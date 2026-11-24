Black Friday từ ngày lễ Mỹ đến mùa mua sắm toàn cầu

Khởi nguồn từ Mỹ, Black Friday nhanh chóng lan rộng toàn cầu nhờ nhu cầu sắm đồ công nghệ cuối năm tăng cao cùng sự phát triển của thương mại điện tử. Tại Việt Nam, thay vì giới hạn trong một ngày, các nhà bán lẻ mở rộng chương trình thành chuỗi ngày mua sắm kéo dài. Điều này giúp người dùng dễ dàng so sánh giá, săn voucher trực tuyến và tránh rơi vào bẫy giảm giá ảo.

Săn deal Black Friday 2026 cực "khét" tại CellphoneS

Đồng hành cùng mùa săn sale 2026, CellphoneS tung ra hàng trăm ưu đãi hấp dẫn với mức giảm trung bình toàn hệ thống đạt hơn 33% so với giá niêm yết. Trong đó bao gồm hơn 300 deal áp dụng xuyên suốt và hơn 100 suất flash sale giới hạn theo khung giờ vàng (9 giờ - 11 giờ và 20 giờ - 22 giờ) từ 27.11 đến 30.11.

Từ hôm nay, bạn có thể đăng ký nhận thông tin sớm trên website chính thức của CellphoneS để chủ động theo dõi mức giảm thực tế và chốt đơn các sản phẩm ưng ý với mức giá tốt nhất dịp cuối năm.