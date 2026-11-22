Cụ thể, bình đun siêu tốc Happy Time 1023 dung tích 1,8L giảm 70% từ 289.000 đồng còn 90.000 đồng; bàn ủi hơi nước Tefal EasyGliss Plus (sản xuất tại Pháp) giảm 65% từ 2.399.000 đồng còn 859.000 đồng.

Nồi cơm điện 0,8L giảm 57% còn 499.000 đồng; bộ dao kéo 4 món giảm 57% còn 126.000 đồng; bếp điện từ Supor giảm 54% còn 599.000 đồng; ca giữ nhiệt LocknLock 660ml giảm 53% còn 199.000 đồng.

Chảo xào đáy từ 36cm Super Chef giảm 47% còn 299.000 đồng; nồi chiên không dầu 6,5L Happy Time giảm 45% còn 869.000 đồng.

Nhóm thực phẩm thiết yếu & tươi sống:

Gạo thơm thượng hạng Nhãn Vàng Neptune túi 5kg giảm 53% từ 188.000 đồng còn 99.000 đồng; Cà phê Phố MacCoffee Hương Chồn giảm 50% còn 34.500 đồng/hộp; dầu ăn cao cấp Meizan Gold 1L giảm còn 48.000 đồng/chai.

Lốc 6 lon nước ngọt Pepsi Zero Kem Dâu giảm còn 55.000 đồng/lốc (tặng kèm 1 túi xốp khi mua 2 lốc); mì ly Modern Lẩu Thái Tôm giá 7.400 đồng/ly.

Riêng mặt hàng xoài Cát Hòa Lộc tuyển chọn được áp dụng mức giá ưu đãi 65.000 đồng/kg (giá gốc 98.000 đồng/kg) từ thứ Sáu ngày 27.11.

"7 ngày sale rực lửa" còn hấp dẫn với trải nghiệm mua sắm O2O linh hoạt tại 6 điểm bán hiện đại:

Mena Gourmet Saigon Airport: Tầng B1, Menas Mall Saigon Airport, 60A Trường Sơn, P.Tân Sơn Hòa.

Mena Gourmet Celesta Rise: Chung cư cao cấp Celesta Rise, đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè.

Mena Gourmet Huỳnh Tấn Phát: 547 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận.

Mena Gourmet Nguyễn Thị Thập: 313 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Mỹ.

Mena Gourmet Võ Văn Ngân: 188 Võ Văn Ngân, P.Thủ Đức.

Mena Gourmet Trần Não: 165 Trần Não, P.An Khánh.

Ngoài ra, người tiêu dùng có thể đặt hàng nhanh chóng qua nền tảng thương mại điện tử menaselect.com hoặc đón xem hai phiên Livestream Siêu Sale Black Friday vào ngày 25.11 và 27.11 trên Fanpage chính thức của Mena Gourmet để nhận thêm tư vấn và mã ưu đãi trực tiếp.