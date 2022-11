Black Friday muốn 'săn sale' hiệu quả thì ‘thủ’ ngay những bí quyết này

Lên “chiến lược” trước khi “săn sale”

Để không phải lạc trong “ma trận săn sale”, trước ngày Black Friday Bùi Nguyễn Khánh Vy (sinh viên Trường ĐH Cần Thơ) sẽ kiểm tra xem các mặt hàng và ghi danh sách những thứ cần mua. Sau đó chỉ tập trung lướt trên các sàn thương mại điện tử để chờ “săn sale”. Chỉ khi các mặt hàng trên giảm giá “sập sàn” thì Vy mới quyết định đặt hàng.

“Việc ghi lại những vật dụng cần mua cũng là một cách để mình không phải lạc trong mê cung của các trang bán hàng trong ngày sale lớn như vậy”, Khánh Vy chia sẻ.

Theo Khánh Vy, để việc mua sắm của mình trở nên thuận lợi cũng như săn được nhiều mặt hàng với giá hời, người mua cũng cần chọn cho mình những khung giờ “săn sale” riêng.

“Mình hay chọn những khung giờ để săn sale trên các sàn thương mại điện tử như: 0 giờ, 12 giờ, 17 giờ, 20 giờ. Đây là giờ mà các cửa hàng “sale đậm”, điều này làm cho mình đỡ phải ngồi canh liên tục trong nhiều giờ liền. Còn khi mua trực tiếp tại cửa hàng, mình thường đi vào giờ trưa hoặc tối muộn. Vì giờ đó lượng khách hàng không nhiều, tránh phải việc chen lấn cũng như bản thân có nhiều thời gian để lựa cho mình những món đồ ưng ý”, Vy nói.

Còn Trần Thiên My (23 tuổi, nhân viên bán hàng, ngụ tại 153/2D đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết: “Mình đôi khi bị rơi vào trạng thái khủng hoảng vì không phân biệt được đâu là hàng thật hay hàng kém chất lượng do có quá nhiều nhãn hàng “sale” trong ngày này. Do vậy, để tránh việc mua phải những mặt hàng kém chất lượng người mua cần phải cẩn trọng trong việc lựa chọn các mặt hàng”.





Cẩn trọng những cửa hàng treo bảng một đằng, giảm giá một nẻo

Cũng có kinh nghiệm nhiều năm “săn sale”, Trương Thị Mỹ Hạnh (trọ tại 96/58 Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM) chia sẻ: “Theo kinh nghiệm của mình thì đừng tin vào những tấm bảng treo giảm giá ở ngoài các cửa tiệm, vì đa phần là “treo đầu dê bán thịt chó”. Không phải tất cả các sản phẩm đều giảm như đúng giá chào mời ở ngoài, mà những sản phẩm giảm giá sốc thường là hàng lỗi hoặc đã cũ. Đồ mới và đẹp thường không sale nhiều như vậy đâu”.

Hạnh còn chỉ ra: “Nếu muốn săn sale thì nên canh những cửa hàng quen thuộc, để biết được giá ngày thường là như thế nào, mới so sánh được bây giờ giá giảm được bao nhiêu, chứ nhiều cửa hàng hay nâng giá lên rồi mới giảm xuống. Như thế thì mua đồ giảm giá mà cũng như không giảm. Bên cạnh đó, thấy cửa hàng nào giảm giá thì nên vào trang Fanpage của cửa hàng để nhắn tin hỏi, nếu thật sự có hàng mình yêu thích giảm giá khủng thì mới đến mua, đỡ mất công đi đến rồi mới ngậm ngùi vì treo bảng một đằng mà bán giá một nẻo”.

Nguyễn Kiều Anh (22 tuổi, ngụ tại 69/23 đường Trần Vĩnh Kiết, phường An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chia sẻ: “Mình cũng chọn một số mặt hàng đơn giản để mua vào dịp Black Friday như mỹ phẩm hay đồ dùng cá nhân do được giảm giá nhiều. Tuy vậy, để không phải lạc trong mê cung mua sắm và phung phí tiền cũng cần phải có một số kinh nghiệm. Mình thường hay tự đưa ra một hạn mức nhất định và sẽ dừng mua khi vượt quá hạn mức cho phép”.

Là một tín đồ “săn sale” Ong Thị Thúy Vy, sinh viên trường Đại học Bách khoa TP.HCM, thừa nhận: “Đôi khi mình mua đồ chỉ vì nghĩ sắm được với giá hời chứ không quan tâm đến nó có thật sự cần thiết hay không, điều này làm mình thâm hụt kinh tế. Do vậy trong đợt Black Friday lần này mình cần hạn chế “đốt tiền” vào những mặt hàng không cần thiết”.

“Trong một năm còn có rất nhiều dịp giảm giá khác chứ không riêng gì Black Friday. Hơn nữa trong dịp này có nhiều nơi tăng giá sốc, sau đó tự giảm giá thành xuống, thực chất giá giảm trong ngày Black Friday cũng không là bao nhiêu. Do vậy không nhất thiết phải tập trung mua tất cả mọi thứ vào ngày này dẫn đến việc mua phải những mặt hàng không cần thiết”, Thúy Vy chia sẻ thêm.