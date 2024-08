Black Myth: Wukong đạt doanh số 4,5 triệu bản đặt trước

Black Myth: Wukong đã dễ dàng trở thành bản ra mắt lớn nhất trong năm khi chỉ lượng đơn đặt hàng trước cũng cho thấy sự thành công rất lớn. Theo báo cáo mới, tựa game này đã bán được hơn 4,5 triệu bản thông qua các đơn đặt hàng trước. Để so sánh, một bản phát hành lớn như Elden Ring Shadow of the Erdtree phải cần đến 3 ngày để bán được 5 triệu bản.



Black Myth: Wukong có thể dễ dàng đạt mốc 10 triệu bản phát hành NEOWIN

Giới phân tích cho rằng phần lớn doanh số này đến từ Trung Quốc. Với việc game thủ Trung Quốc dành sự quan tâm đối với thể loại game nhập vai hành động cũng như dân số, đây có vẻ là con số hợp lý. Ngoài ra, Black Myth: Wukong cũng khá thành công ở phương Tây khi nhiều game thủ nhận ra bản chuyển thể này của Tây Du Ký khá thú vị, kết hợp với lối chơi và bản chất điện ảnh của trải nghiệm thực sự nhanh chóng thu hút người chơi.

Không chỉ có doanh số bán ra lớn, Black Myth: Wukong còn được ghi nhận là trò chơi có số lượng người chơi đồng thời trên Steam cao hơn so với Palworld và CS:GO. Ngay cả khi vẫn đứng sau PUBG, đó vẫn là một thành công đối với Game Science.

Với tốc độ này, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy Black Myth: Wukong bán được tổng cộng 10 triệu bản. Rõ ràng đó là một thành công lớn, đánh dấu một bản phát hành hoành tráng cho ngành công nghiệp Trung Quốc.

Black Myth: Wukong là một game nhập vai hành động lấy cảm hứng từ thần thoại Trung Quốc. Câu chuyện dựa trên Tây Du Ký, một trong Tứ Đại Danh Tác của văn học Trung Hoa. Người chơi sẽ hóa thân vào vai Kẻ Định Mệnh (Destined One) để chinh phục những thử thách và điều kỳ diệu phía trước nhằm khám phá ra sự thật ẩn giấu bên dưới bức màn của một truyền thuyết huy hoàng từ quá khứ.