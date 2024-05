'Black Myth: Wukong' hứa hẹn mang đến hơn 80 con trùm đáng sợ

Theo Tech4Gamers, tựa game nhập vai hành động lấy cảm hứng từ Tây Du Ký Black Myth: Wukong tiếp tục thu hút thêm sự chú ý của cộng đồng game thủ, với những thông tin rò rỉ về số lượng trùm (boss) khổng lồ và hệ thống chiến đấu đa dạng.

Theo leaker uy tín trong ngành game Lunatic Ignus, Black Myth: Wukong sẽ sở hữu hơn 80 boss, mang đến cho người chơi những trận chiến hoành tráng và đầy thử thách. Bên cạnh đó, trò chơi còn có 160 loại kẻ thù khác nhau, hứa hẹn tạo nên những màn so tài đa dạng và hấp dẫn.

Người chơi sẽ phải chiến đấu với hơn 80 boss và nhiều kẻ thù khác trong Black Myth: Wukong GAME SCIENCE

Số lượng boss và kẻ thù khổng lồ này là minh chứng cho sự đầu tư và tâm huyết của nhà phát triển Game Science. Mặc dù chỉ là một studio trò chơi nhỏ đến từ Trung Quốc, nhưng Game Science đã thể hiện khả năng sáng tạo và trau chuốt ấn tượng, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm chiến đấu mãn nhãn cho người chơi.

Ngoài ra, Black Myth: Wukong còn được cho là sẽ có nhiều kết thúc khác nhau, khuyến khích người chơi khám phá các con đường và lựa chọn riêng trong hành trình của mình. Chế độ NG+ (New Game Plus) cũng sẽ được tích hợp ngay từ khi ra mắt, giúp các game thủ có thể tiếp tục trải nghiệm game với độ khó cao hơn sau khi hoàn thành cốt truyện chính.

Black Myth: Wukong thường được so sánh với loạt game Soulsborne nổi tiếng của FromSoftware do phong cách Dark Fantasy và lối chơi chiến đấu khó nhằn. Tuy nhiên, theo Lunatic Ignus, trò chơi của Game Science sẽ có độ khó 'dễ thở' hơn so với Dark Souls và Bloodborne, phù hợp với những game thủ yêu thích thử thách nhưng không muốn tham gia những trải nghiệm quá ‘đau đầu’.