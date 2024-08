Black Myth: Wukong lập kỷ lục về doanh số

Theo Tech4Gamers, tựa game hành động nhập vai Black Myth: Wukong vừa ra mắt gần đây đã làm bùng nổ thị trường game toàn cầu với doanh số kỷ lục, vượt xa mọi dự đoán.

Theo thông tin chính thức từ nhà phát triển Game Science, Black Myth: Wukong đã cán mốc 10 triệu bản bán ra chỉ trong vòng 3 ngày kể từ ngày phát hành. Đây là một thành tích đáng kinh ngạc, đưa tựa game này trở thành một trong những game bán chạy nhất trong lịch sử ngành công nghiệp game.

Black Myth: Wukong cán mốc 10 triệu bản bán ra trong vòng 3 ngày đầu GAME SCIENCE

Trên Steam, Black Myth: Wukong cũng nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu người chơi, trở thành tựa game có màn ra mắt lớn thứ hai trên nền tảng PC lớn nhất này.

Thành công của Black Myth: Wukong không chỉ đến từ doanh số ấn tượng mà còn từ sự đón nhận nồng nhiệt của cộng đồng game thủ. Tựa game đã nhận được hơn 200.000 đánh giá trên nền tảng Steam, hầu hết đều là tích cực.

Với thành tích này, Black Myth: Wukong đã vượt qua những tên tuổi lớn khác như Elden Ring, Hogwarts Legacy, và Cyberpunk 2077 về tốc độ đạt doanh số 10 triệu bản. Thậm chí, tựa game này còn sánh ngang với bom tấn Legend of Zelda: Tears of the Kingdom của Nintendo về khả năng 'cháy hàng' trong 3 ngày đầu ra mắt.

Black Myth: Wukong hiện đã có mặt trên các nền tảng PC và PS5. Phiên bản Xbox hiện vẫn đang trong quá trình phát triển và chưa sớm có mặt.