‘Black Panther: Wakanda Forever’ đạt doanh thu 330 triệu USD toàn cầu sau 3 ngày công chiếu

Nhà phân phối Walt Disney cho biết, phần tiếp theo của bom tấn được đề cử Oscar 2018 Black Panther thu về khoảng 180 triệu USD tại các rạp chiếu Bắc Mỹ tính từ khi ra rạp hôm 11.11. Con số đó đánh dấu tổng doanh thu cao nhất từ ​​trước đến nay cho một bộ phim khởi chiếu vào tháng 11.

Bên ngoài thị trường Bắc Mỹ, Black Panther: Wakanda Forever thu về khoảng 150 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần. Phim được xếp hạng là tác phẩm Hollywood có doanh thu cao nhất ở tất cả các thị trường trong năm nay.

Kết quả trên tạo ra cú hích cho các rạp chiếu phim toàn cầu từng phải vật lộn để trở về mức doanh thu trước đại dịch. Tổng kết ở Bắc Mỹ, Black Panther: Wakanda Forever xếp thứ 13 phim có doanh thu ra mắt cao nhất mọi thời đại.

Jeff Bock, nhà phân tích truyền thông cấp cao tại Ex Exhibitionor Relations Co. cho biết: “Black Panther: Wakanda Forever nằm trong 15 phim có doanh thu mở màn tốt nhất mọi thời đại cho thấy phòng vé đã khá ổn khi có thứ mà khán giả muốn thưởng thức”.

Marvel buộc phải làm lại Black Panther: Wakanda Forever sau khi Chadwick Boseman qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2020 ngay trước khi phần 2 ​​bắt đầu quay.

Hãng phim quyết định không tuyển diễn viên khác vào vai T'Challa. Thay vào đó, nhà biên kịch kiêm đạo diễn Ryan Coogler đã tạo ra một bộ phim mới xoay quanh Shuri (Letitia Wright), em gái của T'Challa cùng mẹ của anh là Nữ hoàng Ramonda (Angela Bassett) và những người phụ nữ khác đã giúp đỡ quốc gia Wakanda vượt qua đau buồn.

Các nhà phê bình phim ca ngợi phần tiếp theo, nói rằng Marvel đã thành công trong việc tri ân Boseman khi mang đến một bộ phim hấp dẫn mặc dù mất đi nhân vật chính nổi tiếng.





Phim đạt 84% đánh giá tích cực từ các nhà phê bình phim và 95% tích cực từ khán giả, trong các bài đánh giá được thu thập trên trang web Rotten Tomatoes.

Jeff Bock cho biết rạp chiếu phim địa phương nơi anh sống đã náo nhiệt với một đám đông mua vé một trong những suất chiếu đầu tiên của Black Panther: Wakanda Forever. “Tôi không thấy điều đó trong nhiều tháng qua”, anh nói.

Theo Comscore, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ từ đầu năm đến nay đạt 6,5 tỉ USD tính đến hết ngày 13.11. Con số này thấp hơn 33% so với năm trước đại dịch 2019.

Bock nói, vấn đề là số lượng phim ra rạp khá mỏng. Nhiều hãng phim Hollywood vẫn đang giải quyết tình trạng chậm trễ sản xuất do Covid-19 gây ra. Số lượng bản phim phát hành rộng rãi vào năm 2022 thấp hơn 37% so với năm 2017.

Các rạp chiếu đang trông đợi bom tấn Avatar: The Way of Water của Disney ra rạp vào tháng 12 cùng với số lượng phim phát hành lớn hơn vào năm 2023 để tăng doanh thu bán vé.

Black Panther (2018) có sự tham gia diễn xuất của Chadwick Boseman trong vai vua T'Challa trở thành bộ phim siêu anh hùng đầu tiên có dàn diễn viên chủ yếu là người da đen. Phim thu về 1,3 tỉ USD trên toàn thế giới trong suốt thời gian công chiếu và trở thành bộ phim siêu anh hùng duy nhất từng được đề cử cho hạng mục Phim hay nhất tại Lễ trao giải Oscar.