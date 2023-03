Black Pink tiếp tục phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới

BlackPink hiện là ban nhạc nữ được phát trực tuyến nhiều nhất trên Spotify GUINNESS WORLD RECORDS

Là những nghệ sĩ Kpop nổi tiếng thế giới, BlackPink tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng toàn cầu to lớn của mình bằng cách lập kỷ lục mà không phát hành bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào trong năm nay. Theo đó, trong báo cáo Kỷ lục Guinness Thế giới, các bài hát của BlackPink đã thu được hơn 8,8 tỉ lượt phát riêng lẻ trên nền tảng phát trực tuyến nhạc. Điều này đã giúp họ vượt qua Little Mix với 400 triệu lượt phát.

Theo cơ sở dữ liệu của Spotify, các bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất của BlackPink là How You Like That với hơn 746 triệu lượt nghe, Kill This Love với hơn 672 triệu lượt nghe và DDU-DU DDU-DU với hơn 574 triệu lượt phát.

Ngoài việc là nhóm nữ được stream nhiều nhất trên Spotify, BlackPink hiện sở hữu 20 kỷ lục Guinness Thế giới khác như Nhóm nhạc có nhiều người đăng ký nhất trên YouTube, Nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album của Vương quốc Anh và Mỹ.

Họ cũng nắm giữ các danh hiệu Kỷ lục Guinness Thế giới cho Video YouTube được xem nhiều nhất trong 24 giờ và Video âm nhạc được xem nhiều nhất trong 24 giờ nhưng cả hai đều bị nhóm nhạc toàn cầu BTS "vượt mặt" với Dynamite.

BlackPink đã nắm giữ tổng cộng 20 kỷ lục Guinness Thế giới SOOMPI

Không chỉ thành công trong hoạt động nhóm, gần đây các cô gái đã lấn sân sang sự nghiệp solo của riêng mình. Ngay lập tức các thành viên của nhóm - Rosé, Jennie, Lisa và Jisoo - đã đạt được cột mốc quan trọng khi thu hút lượng người theo dõi đáng kể trên khắp thế giới. Tất cả bốn thành viên đều có ít nhất 66 triệu người theo dõi trên Instagram, trong khi tài khoản chung của nhóm đã đạt được 53 triệu người theo dõi.

Và trở lại năm 2021, Rosé trở thành nghệ sĩ đầu tiên đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard Global với tư cách là nghệ sĩ solo và là thành viên của nhóm với đĩa đơn đầu tay On The Ground.

Vào tháng 1.2023, thành viên Lisa của nhóm cũng đã giành thêm ba kỷ lục Guinness với tư cách là nghệ sĩ solo: bao gồm Nghệ sĩ K-pop solo đầu tiên giành chiến thắng tại MTV Video Music Awards, Nghệ sĩ K-pop solo đầu tiên giành chiến thắng tại MTV Europe Music Awards và Nghệ sĩ K-pop nhiều người theo dõi nhất trên Instagram kể từ ngày 19.1.2023.

Được biết, BlackPink đang có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink. Trong tháng 3 này, nhóm cũng sẽ dừng lại ở Jakarta (Indonesia), Cao Hùng (Đài Loan) và Manila (Philippines), sau đó đến thăm Singapore vào ngày 13.5.