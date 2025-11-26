Blackstones được nhiều cơ quan ngoại giao tin cậy trong hoạt động hồi hương





Đội ngũ Blackstones trang trí linh đường tang lễ

Hồi hương thi hài - Dịch vụ đặc thù và đòi hỏi cao

Việc đưa thi hài hoặc hài cốt người Việt từ nước ngoài về nước không chỉ là một hành trình vận chuyển mà còn gắn với rất nhiều thủ tục pháp lý quốc tế, y tế, kiểm dịch, liên hệ với cơ quan lãnh sự, cùng sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan ở trong và ngoài nước. Do vậy, chỉ những đơn vị có kinh nghiệm, chấp hành nghiêm quy định và có mạng lưới tốt mới có thể đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ, an toàn và trang nghiêm.

Chuyên viên Blackstones tư vấn khách hàng

Ngoài ra, Blackstones là một trong những đơn vị đã được Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đại sứ quán Vương quốc Anh, Lãnh sự quán Úc lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ tang lễ và hồi hương đáng tin cậy để khuyến nghị công dân sử dụng khi có nhu cầu. Đồng thời, đơn vị cũng đạt được chứng nhận quốc tế ISO 9001:2015 trong công tác tổ chức tang lễ, dịch vụ hậu sự càng củng cố thêm uy tín và sự chuyên nghiệp của đơn vị.

Vì sao điều này quan trọng với cộng đồng người Việt ở nước ngoài?

Khi một người Việt đang sinh sống hoặc du lịch ở nước ngoài không may qua đời, việc hồi hương thi hài người thân về quê nhà còn là quá trình pháp lý - y tế - vận chuyển phức tạp. Nếu không có một đơn vị chuyên nghiệp đứng ra thay mặt gia đình liên lạc với bệnh viện, cơ quan ngoại giao, hãng vận chuyển quốc tế và cơ quan trong nước, rất có thể sẽ phát sinh các rủi ro như chậm trễ thủ tục, chi phí tăng cao, sai sót quy định kiểm dịch hoặc hải quan.

Một tang lễ tổ chức bởi đội ngũ Blackstones

Với Blackstones - là đơn vị được nhiều cơ quan ngoại giao quốc tế tin tưởng lựa chọn và có kinh nghiệm xử lý hồ sơ quốc tế, gia đình có thể yên tâm hơn. Từ quá trình tư vấn, tiếp nhận thông tin, liên hệ lãnh sự, chuẩn bị hồ sơ kiểm dịch y tế và đơn vị vận chuyển thi hài về nước, cho đến tổ chức tang lễ tại Việt Nam đều được thực hiện đầy đủ bởi đội ngũ chuyên nghiệp..

Lời khuyên dành cho gia đình có người thân ở nước ngoài

Hãy tìm hiểu sớm các dịch vụ hồi hương uy tín, đặc biệt là với trường hợp người thân đang sinh sống tại nước ngoài. Kiểm tra xem đơn vị có kinh nghiệm quốc tế, mạng lưới liên hệ lãnh sự, bệnh viện và vận chuyển quốc tế không. Bạn đọc có thể tham khảo thông tin liên hệ, hợp đồng dịch vụ và điều khoản rõ ràng để tránh trường hợp phát sinh chi phí bất ngờ. Trong trường hợp để đến lúc xảy ra sự cố mới tìm kiếm, nhiều gia đình đã gặp khó khăn lớn về thời gian và thủ tục. Chính vì vậy "chuẩn bị trước" hay ít nhất tìm hiểu quy trình từ trước là rất nên làm.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ hồi hương của Blackstones: