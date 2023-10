Blind Van: Bí quyết tăng lợi nhuận cho người kinh doanh vận tải mùa cuối năm

Hoạt động vận tải cuối năm sôi động, song chi phí đầu tư vẫn là ưu tiên

Lợi ích kinh tế từ mẫu xe tải nhẹ Suzuki

Đối với các cơ sở kinh doanh, giá cả và khả năng tiết kiệm nhiên liệu là khía cạnh được các chủ xe, đặc biệt những chủ doanh nghiệp vận tải đặt lên hàng đầu khi tìm mua xe thương mại.

Tại Việt Nam, trong 27 năm qua, Suzuki luôn là một trong những hãng xe dẫn đầu về doanh số trong phân khúc xe thương mại cỡ nhỏ. Trong đó phải kể đến Blind Van, được ví như mẫu "Xe Tải Quốc Dân", có mặt ở khắp mọi nơi, gắn bó với nhiều thế hệ người Việt Nam.

Giá trị kinh tế của Blind Van còn được ghi nhận trong suốt quá trình sử dụng. Mức tiêu thụ xăng của mẫu xe này chỉ tương đương một chiếc xe du lịch, khoảng 6 lít/100km. Theo chia sẻ thực tế từ một số khách hàng, trong các giai đoạn lễ, tết, xe sẽ làm việc với tần suất di chuyển cao vào khoảng 150 - 200km/ngày. Chi phí nhiên liệu cũng chỉ ở mức 6 triệu đồng/tháng, cộng thêm chi phí bảo dưỡng định kỳ mỗi năm khoảng 6 triệu đồng, chủ xe chỉ mất khoảng 1,5 đến 2 năm để thu hồi vốn. Đối với những doanh nghiệp vận chuyển vừa và nhỏ, chiếc Blind Van là lựa chọn vừa an toàn vừa tối ưu cho mục đích thu hồi vốn nhanh.

Blind Van có mức tiêu hao nhiên liệu thấp , chi phí bảo dưỡng và thay thế phụ tùng cũng thấp , nhờ đó mà sau 3 năm sử dụng (tương đương 100.000km), chủ xe có thể tiết kiệm lên đến 15% chi phí sử dụng, tương ứng gần 80 triệu đồng.

Blind Van được người dùng đánh giá cao về độ tiết kiệm, độ bền cùng khả năng chuyên chở

Tải mạnh, bền bỉ, không lo hỏng vặt

Xét về phương diện vận hành, độ bền bỉ, có thể nói Suzuki Blind Van hiện là mẫu xe tải nhẹ được các bác tài lâu năm đánh giá cao bậc nhất trên thị trường.

Điểm chung của các dòng xe tải nhẹ Suzuki Carry là khung sườn chắc chắn, chống gỉ sét, chống vặn xoắn tốt, có thể phục vụ đa dạng nhu cầu và chịu được nhiều điều kiện vận hành khắc nghiệt. Xe cũng có kích thước nhỏ gọn, bán kính vòng quay 4.1m - đây là một trong những dòng xe có kích thước nhỏ nhất trong phân khúc nên dễ dàng xoay trở và di chuyển linh hoạt vào các ngõ nhỏ, khu vực đông dân cư. Cùng với đó, Blind Van có thể hoạt động thoải mái 24/7 trong nội đô, không bị giới hạn khung giờ cũng là điểm cộng đáng rất đáng cân nhắc cho những khách hàng đang tìm hiểu chọn mua xe.

Suzuki Blind Van có kích thước thùng xe 1.700 x 1.270 x 1.190mm, có thể tùy biến cho nhiều mục đích sử dụng

Điểm vượt trội của mẫu xe này còn nằm ở khối động cơ chính hãng F10A Suzuki Nhật Bản, đảm bảo độ bền và khả năng chuyên chở tối ưu, thùng xe không hề bị rung lắc hay biến dạng, thậm chí chạy đến 10 năm với 300.000km vẫn bền bỉ, ít hỏng vặt. Do đó, giá trị bán lại của mẫu xe này khá cao. Đây là khác biệt căn bản so với các dòng xe thương mại ít tên tuổi trên thị trường, thường sử dụng động cơ sao chép nên dễ bị hư hỏng nặng, nhanh xuống cấp, khiến thời gian và chi phí sửa chữa bảo trì tăng cao. Do đó, việc lựa chọn xe tải kém chất lượng ở thời điểm ban đầu có thể dẫn tới nhiều bất cập trong quá trình sử dụng, đánh đổi nhiều chi phí cơ hội, giảm hiệu suất kinh tế cho chủ xe.

Ngoài hiệu quả kinh tế cao trong sử dụng, việc bảo dưỡng của Suzuki cũng vô cùng tiện lợi, nhờ vào sự đổi mới trong dịch vụ hậu mãi. Trong ba năm gần đây, Suzuki sở hữu mạng lưới 42 đại lý trên toàn quốc. Mỗi đại lý đều có kho dự trữ phụ tùng riêng, đảm bảo các phụ tùng thường xuyên thay thế luôn sẵn có. Nhờ đó mà chủ xe không cần lo lắng phải đợi lâu do thiếu phụ tùng, việc kinh doanh cũng vì vậy mà không bị gián đoạn quá lâu khi xe cần sửa chữa, đặc biệt là với tần suất hoạt động dày đặc trong mùa cao điểm cuối năm.

Hiện nay, Suzuki là thương hiệu tải nhẹ Nhật lâu đời ở Việt Nam. Tuy thị trường có nhiều lựa chọn xe tải nhẹ đa xuất xứ với mức giá cạnh tranh, nhưng các sản phẩm của Suzuki luôn duy trì vị thế hàng đầu về doanh số trong suốt 27 năm qua, bởi uy tín thương hiệu và chất lượng được kiểm chứng qua thời gian và nhiều thế hệ khách hàng Việt Nam.

Blind Van đang được bán với mức giá 294,5 triệu đồng, khách hàng mua xe trong tháng 10 được áp dụng 0% lãi suất trong 24 tháng, có thể quy đổi thành tiền mặt tương ứng 35 triệu đồng. Như vậy, khách hàng chỉ cần bỏ ra chưa đến 260 triệu đồng để sở hữu một chiếc xe tải nhẹ chuẩn Nhật.

