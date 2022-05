Blizzard có thêm Phó Chủ tịch phụ trách thay đổi văn hóa công ty

Theo Engadget, Activision Blizzard đang tiếp tục một đợt tuyển dụng do tình trạng bê bối liên quan đến quấy rối đang diễn ra. Blizzard đã thuê Jessica Martinez làm Phó Chủ tịch văn hóa (Vice President of Culture) đầu tiên của công ty. Cô sẽ vừa thực hiện vừa mở rộng chiến lược văn hóa của nhà phát triển trò chơi, đồng thời lãnh đạo một nhóm học tập và phát triển giúp tạo ra một môi trường làm việc nơi mọi người cảm thấy an toàn hơn.

Martinez là một cựu nhân viên từng làm việc 14 năm tại Disney, với chức danh Tham mưu trưởng và cố vấn cho Chief Security Office (Văn phòng an ninh), cũng như Giám đốc của Technology & Digital Officer (Văn phòng công nghệ & kỹ thuật số). Theo Blizzard, cô được biết đến với việc từng xây dựng một nền văn hóa tập trung vào giá trị và sự đa dạng hóa, đồng thời dẫn đầu những nỗ lực để làm hài hòa an ninh khi Disney mua lại các kênh và hãng phim cốt lõi của Fox.

Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Activision Blizzard thuê giám đốc đa dạng hóa Kristen Hines, cũng là sau nhiều tháng xáo trộn về nhân viên và tổ chức sau vụ bê bối. Nhà phát hành trò chơi đã cách chức hoặc kỷ luật nhiều nhân viên vì tham gia hoặc dung túng văn hóa làm việc phe phái và thù địch, gồm cả cựu chủ tịch Blizzard J. Allen Brack. Đồng thời thành lập Workplace Responsibility Committee (Ủy ban trách nhiệm nơi làm việc) để chống lại sự phân biệt đối xử và quấy rối.





Vẫn chưa rõ những biện pháp này có đủ hay không. Giám đốc Activision Blizzard, Bobby Kotick, hiện vẫn ở lại công ty bất chấp những áp lực buộc ông phải từ chức, bên cạnh đó là đơn kiện mới nhất của các quan chức thành phố New York nhắm vào ông. Trong khi đó, công đoàn Communications worker of America đã đệ đơn khiếu nại lên các quan chức lao động Mỹ cáo buộc Blizzard đã im lặng trước các vụ kiện quấy rối.

Mặc dù Jessica Martinez có thể mang lại những cải tiến về văn hóa có giá trị, nhưng vẫn có bằng chứng cho thấy công ty có khả năng chống lại những đổi mới.