BlizzCon 2024 bị hủy không rõ lý do

BlizzCon, sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 2005, vừa được xác nhận sẽ hủy lịch tổ chức năm 2024. Blizzard thường chia sẻ những công bố và các thông tin xoay quanh những sản phẩm của hãng tại mỗi sự kiện này.

Trên trang web chính thức, Blizzard thông báo hủy bỏ BlizzCon "sau khi cân nhắc kỹ lưỡng", ngoài ra không nêu thêm bất kỳ nguyên nhân nào.

BlizzCon bị hủy tới 3 lần trong 5 năm gần đây

"Chúng tôi đã quyết định không tổ chức BlizzCon vào năm 2024. Quyết định này là không dễ dàng vì đây là một sự kiện hết sức đặc biệt với tất cả chúng tôi, và Blizzard cũng hiểu có rất nhiều người đang mong chờ sự kiện diễn ra", thông tin chính thức nêu. Hãng cũng hứa hẹn rằng "vẫn hào hứng" để đưa sự kiện này trở lại trong những năm tới.

Không có BlizzCon, hãng Blizzard vẫn khẳng định tiếp tục tích cực với các hoạt động khác trong năm 2024 này, đồng thời thông báo dự kiến trong vài tháng tới sẽ có World of Warcraft: The War Within và bản mở rộng đầu tiên của Diablo 4, Vessel of Hatred.

Bên cạnh đó là một bật mí về "kế hoạch thú vị" cho Gamescom và những hội chợ thương mại khác trong ngành, và hứa hẹn tổ chức nhiều sự kiện trực tiếp quy mô toàn cầu toàn cầu để kỷ niệm 30 năm Warcraft.

Đây không phải lần đầu BlizzCon bị hủy mà thực chất, trong 5 năm qua mới chỉ có một lần diễn ra theo thông lệ. Tháng 5.2020, dịch Covid-19 bùng phát đã gây ra nhiều lo ngại, khiến hãng phải hủy sự kiện. Tới tháng 2.2021, BlizzConline - phiên bản trực tuyến của sự kiện này xuất hiện nhưng tới cuối năm, BlizzCon thường niên lại bị hủy.

Qua 2022, một lần nữa chương trình lại không diễn ra vì công ty vướng vào bê bối phân biệt đối xử với nhân viên nữ. Mãi tới 2023, BlizzCon mới trở lại theo đúng kế hoạch.