Bàn về... ông tổ trưởng

Cư dân mạng nói, “ông tổ trưởng” là “trùm cuối”, tức là người quyết định ai được nhận, ai không... Lần triển khai gói an sinh xã hội đợt 1 cho lao động tự do (khoảng giữa tháng 7.2021), trong báo cáo của địa phương, có lý giải tiến độ chi hỗ trợ cho người lao động còn chậm cũng một phần do “ông tổ trưởng”... “Dịch Covid-19 phức tạp, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội , nên một số cô chú khu phố, tổ dân phố chưa nhiệt tình, khẩn trương rà soát, lập danh sách lao động tự do được hưởng hỗ trợ” hoặc “nhiều trường hợp danh sách lập khi lên hội đồng xét duyệt thì thấy chưa đúng đối tượng lao động tự do thuộc các ngành nghề, lĩnh vực theo hướng dẫn ở Công văn 2209/2021 của UBND TP.HCM nên phải điều chỉnh nhiều lần”, một báo cáo ghi rõ.