Bộn bề gian khó

rà Leng (H.Nam Trà My) lại nhận thêm một cơn lũ quét kinh hoàng. Nước đổ xuống cuốn trôi gần 20 ngôi nhà ở làng Tăk Pát , xóa sổ hoàn toàn ngôi làng này. Trước đó, trong bão số 9 cũng đã có 12 ngôi nhà ở đây bị cuốn trôi. Lần này, rất may không có ai thiệt mạng, bởi chính quyền đã kịp di tản mọi người đến nơi an toàn. Nhưng rất nhiều người đã không còn nhà để về. Họ đang hết chỗ để bấu víu.