Chung tay triệt nạn ma túy

S au nhiều ngày thâm nhập thực tế để thực hiện loạt bài điều tra au nhiều ngày thâm nhập thực tế để thực hiện loạt bài điều tra Ngang nhiên “chợ lẻ” ma túy vùng ven Sài Gòn , chúng tôi phát hiện những đầu nậu mua bán ma túy ngụy trang rất tinh vi, hoạt động thoắt ẩn thoắt hiện và không cố định vào bất cứ khung giờ nào. Họ “vào vai” xe ôm, người chờ xe buýt, bán nước mía... nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Thực trạng này khiến người dân quanh khu vực Bến xe An Sương (ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM) than trời vì phải sống trong bất an, lo lắng. Họ kể có một số gia đình còn xem việc mua bán ma túy như một nghề và đã “ăn vào máu”. “Ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà. Những đầu nậu mua bán ma túy có biết sợ luật pháp là gì đâu!”, một người dân nói như bất lực.

Khiếp đảm chợ ma túy vùng ven Sài Gòn - Kỳ 2: "Thiên đường" nhức nhối

Sau khi Thanh Niên đăng loạt bài điều tra, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc triệt xóa điểm nóng ma túy này. Kết quả, nhiều đầu nậu mua bán ma túy bị bắt giữ, hàng chục người nghiện đang được làm hồ sơ để đưa đi cai nghiện bắt buộc... Tuy nhiên, để xóa vĩnh viễn một tụ điểm ma túy không đơn giản chỉ với vài đợt truy quét.

Một cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM nói với chúng tôi rằng, ngoài lực lượng công an, việc chuyển hóa, xóa bỏ tụ điểm ma túy cần có sự vào cuộc, chung tay của cả hệ thống chính quyền, y tế.

“Tôi làm nghề gần 20 năm và chuyển hóa thành công nhiều điểm nóng về ma túy. Việc này phải mang tính “trường kỳ kháng chiến”, phải mất vài ba tháng, thậm chí nhiều năm trời mới thành công!”, vị cán bộ nói và chia sẻ hiện người nghiện được xem như người bệnh. Ai không có nơi cư trú ổn định mới đưa đi cai nghiện bắt buộc, nhưng việc làm hồ sơ thủ tục rất nhiêu khê. Ai có nơi cư trú ổn định thì được cai nghiện tại cộng đồng và việc này rất khó kiểm soát, khả năng tái nghiện cao.

Nạn ma túy đang gây rất nhiều hệ lụy kinh tế, xã hội lẫn an ninh trật tự. Vì vậy, cả hệ thống chính quyền, công an... phải vào cuộc quyết liệt, cùng chung tay bài trừ mới có thể đem lại cuộc sống bình yên, an toàn cho người dân.