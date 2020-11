'Đến hẹn' lại... kêu khó

Cũng như báo cáo tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng vào cuối năm 2019, báo cáo của Cục Thi hành án dân sự (THADS) Đà Nẵng ký ngày 18.11.2020 tiếp tục cho biết quá trình tổ chức THA gặp vướng mắc trong việc xử lý tài sản. Và báo cáo này vẫn có câu: “Đang kiến nghị Chánh án TAND tối cao và Viện KSND tối cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với những vướng mắc trong quá trình xử lý tài sản khu phức hợp SVĐ Chi Lăng”.

Trong khi việc THA đối với SVĐ Chi Lăng chưa xong thì lại nảy sinh vướng mắc trong THA Bản án số 346 ngày 13.6.2019 của TAND cấp cao tại Hà Nội liên quan Phan Văn Anh Vũ . Từ kỳ họp HĐND TP giữa năm 2020, Cục THADS đã kêu khó THA và trong báo cáo đã nêu, ngành tiếp tục kêu khó do bản án tuyên không rõ ràng, khó thi hành trên thực tế do Trường mầm non ABC (đường Ngô Quyền, Q.Sơn Trà) là tài sản trên đất hiện vẫn đang hoạt động.