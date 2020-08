Kỳ thi đặc biệt giữa tâm dịch Covid-19

Đ ợt trở lại thứ 2 của dịch ợt trở lại thứ 2 của dịch Covid-19 tại Việt Nam , Đà Nẵng trở thành tâm dịch... Lại rơi đúng vào những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8, khi các thí sinh (TS) đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Ngành giáo dục Đà Nẵng thống kê có hơn 500 trường hợp là F1, F2, ở các khu dân cư cách ly tập trung là học sinh, giáo viên của 25 trường THPT. Đối với chính quyền và học sinh, phụ huynh Đà Nẵng, cả cuộc chiến chống dịch và cuộc đua ở kỳ thi tốt nghiệp THPT đều không thể “nhất bên trọng, nhất bên khinh”. Vậy là một kỳ thi đặc biệt chưa từng có được thiết lập giữa tâm dịch. Hơn 14.000 TS và cán bộ được xét nghiệm Covid-19 ngay trước ngày thi, và đảm bảo quy định tiếp xúc an toàn. Ngành giáo dục Đà Nẵng phối hợp với các ngành: y tế, GTVT, công an... tổ chức xe riêng để đưa đón các TS F1, F2 và ở các khu dân cư cách ly tập trung đến điểm thi riêng trang bị đầy đủ như một cơ sở cách ly.

Bộ GD-ĐT chốt thi tốt nghiệp THPT đợt 2 từ ngày 3.9 đến 4.9

Mong một kỳ thi an toàn, thuận lợi đối với hơn 14.000 người tham gia là mong muốn chính đáng nhất, nhân văn nhất, nhưng cũng nhiều nỗi lo nhất. Chính quyền “căng mình” kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho TS và cán bộ tham gia kỳ thi. Phụ huynh thì thấp thỏm không chỉ việc thi cử mang tính quyết định của con, mà còn âu lo khi con phải đối mặt với nhiều nguy cơ, giữa môi trường tiếp xúc rộng lớn. Và TS sẽ phải trải qua một kỳ thi “nhớ đời” khi cùng lúc bước vào cuộc đua sau 12 năm đèn sách và cuộc chiến cam go với Covid-19.