Qua giới hạn là vực sâu

C ơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khởi tố và đang điều tra mở rộng vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra chung quanh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, TP.Huế.

Đã có 4 bị can bị khởi tố tạm giam để điều tra, gồm: Nguyễn Quyền (57 tuổi, chủ doanh nghiệp Hiền Đức Ngọ, P.An Tây, TP.Huế), Nguyễn Văn Hiền (35 tuổi, con trai Quyền), Nguyễn Quốc Hùng (24 tuổi, con trai Quyền) và Nguyễn Văn Quý (43 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Văn hóa - thông tin TX.Hương Trà).

Theo diễn tiến sự việc, trong năm 2019 và 2020, lợi dụng công tác di dời mồ mả, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, các bị can đã cấu kết, thỏa thuận với một số người dân để làm “hợp đồng” cất bốc, di dời mồ mả giả . Theo thỏa thuận, các bị can được người dân trả 800.000 - 900.000 đồng/mộ. Ngoài ra, nhóm bị can còn hưởng lợi từ việc bán hòm gỗ hoặc các om sành để đựng tro cốt khi cất bốc mồ mả. Tổng cộng có 353 mộ giả bị kê khống, chiếm đoạt của nhà nước 703 triệu đồng.