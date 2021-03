Tôi đi làm căn cước công dân

Cảm nhận chung là thủ tục có thể nói đơn giản hơn bao giờ hết. Trước đây, tôi từng 2 lần làm mất CMND, khi làm cấp lại phải qua nhiều thủ tục, như: làm đơn đề nghị theo mẫu, nêu lý do cấp lại, có xác nhận của công an xã, nơi đăng ký thường trú; sổ hộ khẩu ; đến công an huyện nơi đăng ký thường trú kê khai tờ khai cấp CMND theo mẫu; chụp ảnh và lăn tay…