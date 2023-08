'Blue Beetle' giữ vị trí số 1 doanh thu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua

Tại phòng vé quốc tế, Blue Beetle với sự tham gia của Xolo Maridueña trong vai Blue Beetle thu về 18 triệu USD từ 63 thị trường. Với 43 triệu USD toàn cầu, đây là một trong những khởi đầu "đẹp nhất" trong lịch sử Vũ trụ điện ảnh DC.

Blue Beetle tiêu tốn hơn 100 triệu USD sản xuất và nhiều triệu USD nữa để quảng bá. Đây là phim thứ ba của DC trong năm 2023 ra rạp sau Shazam: Fury of the Gods (30,1 triệu USD vào tháng 3.2023) và The Flash (55 triệu USD vào tháng 6.2023).

Xolo Maridueña trong vai Blue Beetle IMDb

Blue Beetle tập trung vào Jaime Reyes – một sinh viên tốt nghiệp đại học được chọn trở thành siêu anh hùng có tên Blue Beetle. Bản chuyển thể thứ tư của DC là Aquaman and the Lost Kingdom dự kiến phát hành vào tháng 12.2023 trước khi các giám đốc mới của hãng là James Gunn và Peter Safran đưa vũ trụ truyện tranh theo một hướng hoàn toàn mới.

Do Angel Manuel Soto đạo diễn, Blue Beetle còn có sự góp mặt của dàn diễn viên: Bruna Marquezine, George Lopez, Adriana Barraza..., đang chiếu rạp tại Việt Nam.

Sau những ngày cuối tuần liên tiếp ở vị trí đầu tiên, Barbie hạ cánh ở vị trí thứ hai với 21,5 triệu USD từ 4.003 rạp chiếu ở Bắc Mỹ.

Oppenheimer chiếm vị trí thứ ba với 11 triệu USD trong tuần thứ năm công chiếu, nâng doanh thu bán vé ở Bắc Mỹ lên 286 triệu USD. Bộ phim về cha đẻ bom nguyên tử vượt mốc 700 triệu USD tại phòng vé toàn cầu vào cuối tuần qua, vượt qua Interstellar năm 2014 (714 triệu USD) để trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ tư của Christopher Nolan. Đây là bộ phim phát hành đạt doanh thu lớn thứ tư toàn cầu trong năm, sau The Super Mario Bros. Movie (1,35 tỉ USD), Barbie (1,27 tỉ USD) và Guardians of The Galaxy Vol. 3 (845 triệu USD).

Trailer phim Blue Beetle

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem của Paramount hạ cánh ở vị trí thứ tư với 8,4 triệu USD từ 3.477 rạp chiếu ở Bắc Mỹ. Bộ phim hoạt hình hài này thu về khoảng 118 triệu USD trên toàn thế giới trong khi tiêu tốn 70 triệu USD để sản xuất.

Bộ phim hài Strays của Universal cũng "vấp ngã" khi ra mắt, chỉ thu được 8,3 triệu USD từ 3.223 rạp, về đích ở vị trí thứ năm. Bộ phim có kinh phí 46 triệu USD, gặp khó khăn về doanh thu ở nước ngoài với 1,9 triệu USD từ 21 quốc gia, vùng lãnh thổ, đạt tổng doanh thu toàn cầu hơn 10 triệu USD.