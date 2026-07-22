'Blue Season' - Series về tội phạm quốc tế của đạo diễn Việt lên sóng

Dự án phim Blue Season vừa có buổi công chiếu tại Galaxy Sala (TP.HCM). Tại sự kiện, khán giả được thưởng thức trước hai tập đầu tiên của series trước khi phim chính thức phát hành. Bộ phim do đạo diễn Zen Nguyễn thực hiện, kịch bản do Dennis Gallagher chấp bút, sản xuất bởi Featherstone Pictures Ltd và Golden Finger Entertainment.

Đoàn phim có buổi ra mắt khán giả Việt vào tối 21.7 tại TP.HCM Ảnh: ĐPCC

Series về tội phạm do nữ đạo diễn Việt thực hiện

Blue Season xoay quanh hai thanh tra Mackie và Jules, những người bị cuốn vào cuộc điều tra nguy hiểm khi một tên sát nhân hàng loạt tưởng chừng đã biến mất nhiều năm bất ngờ tái xuất. Bộ phim khai thác các yếu tố quen thuộc của dòng phim tội phạm và điều tra phá án như những bí mật bị che giấu, lòng trung thành, công lý và các mối quan hệ bị đẩy đến giới hạn. Những nút thắt được mở ra theo từng tập, trong khi các nhân vật phải liên tục đối mặt với những lựa chọn khó khăn.

Blue Season gồm 6 tập, thời lượng khoảng 30 phút mỗi tập. Bộ phim được quay hoàn toàn tại Anh. Với Zen Nguyễn, việc lựa chọn hình thức series thay vì bắt đầu ngay bằng một phim điện ảnh không chỉ là bước đi phù hợp với quy mô dự án mà còn tạo thêm không gian để phát triển nhân vật và câu chuyện.

"Tôi muốn làm một bộ phim vừa mang tính thương mại, vừa đưa được ngôn ngữ và yếu tố con người Việt Nam vào thị trường quốc tế", nữ đạo diễn chia sẻ với chúng tôi. Đây cũng là lý do Blue Season được xem là dự án mang ý nghĩa đặc biệt với Zen Nguyễn.

Từng tốt nghiệp ngành Đạo diễn tại Anh và có thời gian học việc trên trường quay của Apple TV, nữ đạo diễn sinh năm 1986 theo đuổi hướng làm phim kết hợp giữa tính giải trí và câu chuyện về cộng đồng người châu Á.

Một cảnh trong phim Blue Season Ảnh: ĐPCC

Một trong những điểm nhấn của Blue Season là sự xuất hiện của các nhân vật nữ gốc Việt, sử dụng tiếng Việt trong các phân cảnh. Dự án cũng trao cơ hội cho nhiều gương mặt diễn viên trẻ gốc Á, thay vì chỉ phụ thuộc vào những ngôi sao đã có tên tuổi. Dàn cast gồm Earl Wan trong vai Mackie Wong, Catherine Nguyen Dauphin trong vai Jules Harper, Kate Cook, Matt Penson, Ray Calleja cùng nhiều diễn viên khác.

Sau buổi chiếu, Blue Season được phát hành trên Galaxy Play. Phim hiện cũng đã tìm được đối tác phát hành quốc tế trên hơn 2.000 hệ thống toàn cầu, mở ra cơ hội tiếp cận khán giả ở nhiều thị trường.

Nữ chính của Blue Season ấn tượng với Việt Nam

Trong quá trình quảng bá bộ phim, nữ diễn viên Kate Cook lần đầu đến Việt Nam. Nữ diễn viên cho biết cô đặc biệt ấn tượng với môi trường làm phim tại đất nước hình chữ S. Dù nhận thấy sự khác biệt trong cách tổ chức công việc giữa ê-kíp Việt Nam và những môi trường cô từng làm việc, Kate Cook cho rằng quá trình hợp tác diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

"Tôi thực sự rất thích Việt Nam. Con người Việt Nam rất thân thiện, cởi mở và thông minh. Mọi quy trình chuẩn bị hay ghi hình đều diễn ra thuận lợi, nhẹ nhàng. Chúng tôi chỉ tập trung hoàn toàn vào việc làm phim và đã cùng nhau có những khoảng thời gian thật sự đáng nhớ", cô chia sẻ.

Toàn bộ cảnh quay của Blue Season đều được thực hiện tại Anh Ảnh: ĐPCC

Kate Cook cũng dành nhiều lời khen cho đạo diễn Zen Nguyễn. Đây là lần đầu nữ diễn viên làm việc cùng một ê-kíp Việt Nam nhưng cô cho biết sự phối hợp giữa hai người diễn ra tự nhiên và ăn ý.

Trong Blue Season, Kate Cook đảm nhận vai Ann Garland, một cô gái không may rơi vào vòng lao lý. Theo nữ diễn viên, Ann là nhân vật có nội tâm mạnh mẽ, kiên cường và đáng tin cậy. Khi câu chuyện phát triển, nhân vật phải tìm cách thích nghi, đấu tranh và sinh tồn.

Trước khi theo đuổi điện ảnh, Zen Nguyễn từng học ngành Truyền thông tại Đại học RMIT, làm việc trong lĩnh vực marketing ở châu Âu và đảm nhận vai trò Live Producer trong dự án phim Cô gái từ quá khứ. Những kinh nghiệm phía sau máy quay giúp cô có thêm nền tảng để chuyển sang vai trò đạo diễn.

Sau Blue Season, nữ đạo diễn đang phát triển một dự án điện ảnh xoay quanh một cậu bé gốc Việt được nhận nuôi tại Scotland. Cô cũng mong muốn tiếp tục tìm kiếm những cơ hội làm phim hướng đến khán giả Việt Nam và quốc tế.