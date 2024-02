BlueScope đón đầu xu thế xây dựng nhà xưởng ven biển

AM ma trận 4 lớp là một công nghệ mạ vượt trội hơn hẳn so với công nghệ mạ AZ (chỉ 2 lớp).

NS BlueScope sở hữu hơn 30 bằng sáng chế (IP) quan trọng liên quan đến lớp phủ nhôm/kẽm/magiê/silicon tạo nên công nghệ mạ AM đang rất được quan tâm tại Việt Nam và trên thế giới. Công nghệ mạ AM ma trận 4 lớp là kết quả của hơn 20 năm nghiên cứu và phát triển với vốn đầu tư hơn 100 triệu đô la Úc.

Những bằng sáng chế này bảo vệ các khía cạnh của công nghệ mạ AM của NS BlueScope – bao gồm vi cấu trúc ma trận 4 lớp AM - Activate – và nhiều quy trình chuyên biệt cần thiết để sản xuất. Do đó, sức mạnh của công nghệ mạ AM ma trận 4 lớp không đơn giản nằm ở vài % Magie thêm vào lớp mạ mà là tất cả các bằng sáng chế và bí quyết công nghệ. Thiếu đi một hoặc một vài yếu tố liên quan đến hơn 30 bằng sáng chế này, lớp mạ bảo vệ AM không những không tạo được ma trận 4 lớp bảo đảm khả năng chống ăn mòn vượt trội mà còn tạo ra lớp mạ dễ bị ăn mòn sớm ngay từ khâu sản xuất, và chống ăn mòn yếu hơn.