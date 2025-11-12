BM Windows, dấu ấn Việt Nam giữa diễn đàn kiến trúc mặt dựng toàn cầu tại London

Bước tiến mới của doanh nghiệp Việt tại sân chơi quốc tế

Diễn ra ngày 5.11 tại địa điểm danh tiếng Old Billingsgate (London, Anh), Zak World of Façades phiên bản 2025 đánh dấu cột mốc thứ 200 của chuỗi hội nghị quốc tế lớn bậc nhất thế giới về thiết kế và kỹ thuật mặt dựng (façade). Sự kiện quy tụ hàng trăm chuyên gia, kỹ sư, nhà thầu và nhà cung cấp vật liệu từ hơn 40 quốc gia - được ví như "diễn đàn thượng đỉnh" của ngành kiến trúc façade toàn cầu.

Trong không gian ấy, BM Windows - doanh nghiệp Việt Nam duy nhất góp mặt với tư cách diễn giả - đã mang đến câu chuyện về trí tuệ và năng lực kỹ thuật Việt Nam. Đại diện công ty, ông Võ Trang Thắng (Giám đốc Điều hành) và ông Roger Karl Schaerer (Giám đốc Kỹ thuật), đã chia sẻ hành trình triển khai các hệ façade phức tạp cho những công trình biểu tượng tại Mỹ, Canada và Australia, nơi đặt ra tiêu chuẩn khắt khe về an toàn, thẩm mỹ và hiệu suất năng lượng.

BM Windows - doanh nghiệp Việt Nam duy nhất góp mặt với tư cách diễn giả

Bài trình bày của BM Windows tập trung vào việc thích ứng với tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng vật liệu mới, công nghệ mô đun và giải pháp low-carbon nhằm nâng cao tính bền vững cho công trình. Doanh nghiệp cũng chia sẻ kinh nghiệm về chuyển giao tri thức kỹ thuật, hướng đến mục tiêu áp dụng những tiến bộ quốc tế vào thị trường Việt Nam - nơi nhu cầu xây dựng xanh và tiết kiệm năng lượng ngày càng cấp thiết.

Khẳng định bản lĩnh và năng lực của doanh nghiệp Việt trên đấu trường quốc tế

Sự góp mặt của BM Windows tại Zak World of Façades London 2025 được giới chuyên môn đánh giá là bước tiến quan trọng, khẳng định doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể đối thoại và chia sẻ chuyên môn tại sân chơi toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở việc học hỏi, BM Windows còn thể hiện vai trò dẫn dắt, mang đến những kinh nghiệm thực tiễn từ các dự án quốc tế - minh chứng cho năng lực kỹ thuật, quản trị và sáng tạo của đội ngũ kỹ sư Việt.

Ông Võ Trang Thắng - Giám đốc Điều hành của BM Windows thuyết trình tại sự kiện

Ông Võ Trang Thắng chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ mang sản phẩm của Việt Nam ra thế giới, mà còn mang cả tinh thần sáng tạo, tỉ mỉ và khát vọng của người Việt trong từng công trình."

Việc doanh nghiệp Việt trình bày tại diễn đàn hàng đầu thế giới là minh chứng cho quá trình vươn mình hội nhập mạnh mẽ của ngành façade Việt Nam, thể hiện rõ năng lực cạnh tranh và tầm vóc mới của các doanh nghiệp nội địa trong lĩnh vực kỹ thuật cao.

Khát vọng Việt giữa lòng London

Sự góp mặt của BM Windows tại Zak World of Façades London 2025 được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao

Sau sự kiện tại London, BM Windows đặt mục tiêu đẩy mạnh đầu tư công nghệ và năng lực sản xuất trong nước, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng façade toàn cầu. Từ Zak World of Façades London 2025, BM Windows đã không chỉ mang đến một bài tham luận kỹ thuật, mà còn gửi đi thông điệp về khát vọng hội nhập và bản lĩnh sáng tạo của doanh nghiệp Việt.

Sự kiện không chỉ là cơ hội quảng bá thương hiệu, mà còn là lời khẳng định rằng: người Việt hoàn toàn có thể chinh phục sân khấu toàn cầu bằng trí tuệ, chuyên môn và niềm tự hào dân tộc.