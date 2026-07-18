BM Windows khánh thành nhà máy façade LEED Gold quy mô lớn tại Châu Đức

Từ một nhà máy rộng 100.000 m² tại cửa ngõ logistics miền Nam, BM Windows kỳ vọng tiếp tục đưa các module façade mang kỹ nghệ Việt đến nhiều công trình mới trong nước và trên thế giới. Nhà máy Châu Đức vì vậy không chỉ là bước tiến của riêng doanh nghiệp, mà còn là dấu mốc cho khát vọng đưa ngành façade Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xây dựng toàn cầu.

Phối cảnh Nhà máy BM Windows Châu Đức

Theo doanh nghiệp, Nhà máy Châu Đức là dự án có quy mô đầu tư lớn nhất của BM Windows đến nay. Công trình được phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh LEED Gold, đồng thời định hướng trở thành một trong những trung tâm sản xuất façade quy mô lớn tại Đông Nam Á.

Nhà máy tọa lạc tại Khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức, khu vực có khả năng kết nối thuận tiện với Cảng nước sâu Cái Mép, Cảng Cát Lái và Sân bay quốc tế Long Thành. Việc sở hữu trung tâm sản xuất gần các đầu mối cảng biển và sân bay giúp BM Windows rút ngắn thời gian giao nhận, tối ưu chi phí và nâng cao khả năng điều phối các đơn hàng quy mô lớn.

Bên trong nhà máy BM Windows Châu Đức

Không chỉ mở rộng công suất, Nhà máy BM Windows Châu Đức còn được xây dựng theo định hướng xanh và bền vững. Khoảng 20.000 m² trong tổng thể dự án được dành cho không gian cây xanh. Hệ thống điện mặt trời được lắp đặt trên mái nhà máy với công suất 2.500 kWh, góp phần gia tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong vận hành.

Công trình cũng được thiết kế nhằm tận dụng ánh sáng tự nhiên, giảm tiêu thụ năng lượng, tăng cường tái chế và hạn chế tác động đến môi trường. Khối văn phòng và không gian chức năng rộng 6.000 m² gồm showroom, khu làm việc cho kỹ sư và chuyên gia, phòng kiểm soát chất lượng, phòng thí nghiệm, hội trường, khu đào tạo, khu nghỉ ngơi và thể thao.

Với cách quy hoạch này, Nhà máy Châu Đức không chỉ là nơi sản xuất các module façade, mà còn là không gian nghiên cứu, đào tạo, kiểm soát chất lượng và phát triển nguồn nhân lực cao cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của BM Windows.

Ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch Sáng lập BM Windows - phát biểu tại sự kiện

Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch Sáng lập BM Windows, phát biểu tại sự kiện: "Nhà máy Châu Đức không chỉ là bước mở rộng năng lực sản xuất, mà còn là một phần trong chiến lược hoàn thiện chuỗi giá trị của BM Windows. Chúng tôi kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành trung tâm kỹ nghệ và giải pháp façade toàn diện cho những công trình biểu tượng tại Việt Nam và quốc tế, góp phần đưa năng lực façade Việt vươn xa trên bản đồ toàn cầu".