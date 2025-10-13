BM Windows mở rộng sản xuất, khởi công nhà máy lớn bậc nhất tại Châu Đức

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch sáng lập BM Windows - cho biết, việc đầu tư nhà máy Châu Đức nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp, nhằm tạo nền tảng sản xuất vững chắc cho thị trường trong nước và sẵn sàng nguồn lực lớn hơn nữa trên hành trình vươn ra toàn cầu.

Ông Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch Sáng lập BM Windows tại lễ khởi công nhà máy Châu Đức

Ông nhấn mạnh, BM Windows không chỉ hướng đến mở rộng quy mô, mà quan trọng hơn là phát triển năng lực kỹ thuật và con người - những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp Việt có thể hợp tác và cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Theo ông, khi hoàn thành, Nhà máy BM Windows Châu Đức chắc chắn sẽ là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn và năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt, với công nghệ sản xuất tiên tiến, cùng sự tham gia của đội ngũ chuyên gia quốc tế và kỹ sư giàu kinh nghiệm, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trên hành trình hướng tới chuẩn mực kỹ nghệ nhôm kính toàn cầu.

Theo đại diện BM Windows, nhà máy Châu Đức được đầu tư hệ thống dây chuyền tự động hóa hiện đại, áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng tương đương các nhà máy façade hàng đầu thế giới, với công suất thiết kế 2 triệu m² sản phẩm mỗi năm. Cùng với các nhà máy hiện hữu tại Bình Dương và Hà Nội, dự án này sẽ trở thành cứ điểm sản xuất chiến lược, giúp BM Windows tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu sang Úc, Bắc Mỹ và châu Âu – những khu vực có tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe.

Đây là nhà máy lớn nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp với quy mô gấp 3 lần các nhà máy hiện hữu

Với vị trí nằm trong khu quy hoạch thuộc vùng đô thị TP.HCM mở rộng (trước là Bà Rịa – Vũng Tàu), nhà máy BM Windows Châu Đức được xem là một phần trong hệ sinh thái công nghiệp phía Nam, giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong kết nối logistics và giao thương quốc tế. Giai đoạn 1 của nhà máy dự kiến vận hành vào quý II/2026.

Nhà máy mới cũng là bước đi tiếp theo trong hệ sinh thái xây dựng do ông Nguyễn Bá Dương kiến tạo, gồm các doanh nghiệp như DB, Newtecons, Ricons, SOL E&C, BM Windows và Boho, bao phủ toàn chuỗi giá trị từ thiết kế, tổng thầu, sản xuất façade nhôm kính đến hoàn thiện nội thất. Sự kết hợp này được kỳ vọng giúp hệ sinh thái tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng Việt Nam.

Sân bay quốc tế Long Thành, dự án có sự tham gia của Hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương ẢNH: ACV

Với sự phát triển của các doanh nghiệp đầu ngành trong hệ sinh thái do ông Nguyễn Bá Dương sáng lập, mạng lưới này đang mở rộng chuỗi giá trị theo hướng tích hợp và liền mạch, hiện diện tại các thành phố lớn trên cả nước thông qua các dự án quy mô như: Sân bay quốc tế Long Thành, LUMIÈRE, LUMI Hanoi, Imperia Signature Cổ Loa, Masterise Cổ Loa, The Blanca City, tổ hợp 6 sao Sun Feliza Suites, Eco Retreat - Long An, Solaria Rise, Sola Garden III, Lumiere Evergreen và Blanca Vũng Tàu

Những dự án này cho thấy sự chuyển động đồng bộ của các thành viên trong hệ sinh thái, đồng thời phản ánh xu hướng liên kết ngày càng chặt chẽ giữa xây dựng, bất động sản và công nghiệp phụ trợ trong giai đoạn phát triển mới của thị trường xây dựng Việt Nam.

Thông tin chi tiết: https://bmwindows.vn/vi