BMB Steel khẳng định vị thế tại triển lãm quốc tế ở Philippines

BMB Steel là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kết cấu thép, cung cấp giải pháp trọn gói từ thiết kế, thi công đến lắp dựng cho các công trình công nghiệp và thương mại. Không chỉ củng cố vị thế tại Việt Nam, doanh nghiệp còn mở rộng mạnh mẽ ra thị trường quốc tế, đặc biệt tại Philippines, quốc gia mà BMB Steel đã ghi dấu ấn với nhiều công trình quy mô lớn, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn quốc tế.

Dấu ấn nổi bật tại triển lãm quốc tế

Từ ngày 6 đến 9.11.2025, BMB Steel đã góp mặt tại triển lãm Philconstruct Manila, diễn ra tại SMX Convention Center Manila, một trong những trung tâm triển lãm hiện đại và quy mô nhất Philippines. Đây là sự kiện thường niên hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực xây dựng, kết cấu thép, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp quốc tế đến từ nhiều quốc gia như: Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Gian hàng số 920 của BMB Steel nổi bật với thiết kế tinh gọn, hiện đại và mang đậm dấu ấn chuyên nghiệp, nhanh chóng thu hút đông đảo khách tham quan, đối tác và nhà đầu tư trong suốt hành trình triển lãm.

BMB Steel tham gia triển lãm Philconstruct Manila 2025

Philconstruct Manila là cơ hội để BMB Steel giới thiệu những năng lực cốt lõi trong thiết kế, thi công và lắp dựng kết cấu thép, cùng nhiều giải pháp tiên tiến đáp ứng nhu cầu đa dạng của ngành công nghiệp xây dựng hiện nay. Nhiều khách hàng và đối tác quốc tế đánh giá cao cách BMB Steel thể hiện tinh thần "Together we build the better future", xuất sắc trong kỹ thuật, cùng cam kết vững chắc về chất lượng, tiến độ và an toàn trong từng công trình kết cấu thép.

Gian hàng BMB Steel thu hút đông đảo khách đến tham quan

Philippines - Thị trường chiến lược hàng đầu của BMB Steel tại Đông Nam Á

Philippines là một trong những thị trường trọng điểm và phát triển năng động nhất của BMB Steel, đồng thời cũng là thị trường hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong hành trình mở rộng quốc tế của doanh nghiệp. Với nền kinh tế tăng trưởng ổn định, tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu xây dựng công nghiệp không ngừng gia tăng, quốc gia này đã trở thành điểm đến chiến lược, nơi BMB Steel liên tục khẳng định năng lực vượt trội trong thiết kế, gia công và thi công kết cấu thép.

Tại đây, BMB Steel đã đồng hành cùng nhiều tập đoàn lớn, tiêu biểu như Universal Robina Corporation (URC), doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu Philippines thông qua chuỗi dự án quy mô như URC NSL Snacks Building (Giai đoạn 1 & 2), URC Mega DC, URC Bakery Building và URC SND Pampanga,… với tổng diện tích lên đến gần 100.000 m². Song song đó, các công trình lớn khác như: nhà máy RBC (3.000 tấn thép), nhà ga NSCR Apalit (3.000 tấn thép), DHL Distribution Center (35.000 m², 1.500 tấn thép) và trung tâm thương mại NCCC (60.000 m²),… tiếp tục từng bước chứng minh vị thế hàng đầu về năng lực triển khai của BMB Steel Philippines trong các dự án yêu cầu kỹ thuật cao và tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt.

Dự án nhà máy Rebisco North (Philippines) hoàn thiện 65% tiến độ

Hơn thế nữa, mỗi công trình tại Philippines đều huy động hàng trăm kỹ sư và hàng ngàn nhân công làm việc đồng bộ, để thể hiện năng lực tổ chức quy mô, đội ngũ dày dặn kinh nghiệm và tinh thần chuyên nghiệp của BMB Steel Philippines, một trong những chi nhánh năng động và hiệu quả nhất của doanh nghiệp. Với vị thế chiến lược và chuỗi dự án thành công liên tiếp, Philippines không chỉ là thị trường hàng đầu của BMB Steel mà còn là bàn đạp quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam khẳng định dấu ấn trên bản đồ kết cấu thép toàn cầu.

Dự án nhà ga NSCR Apalit hoàn thiện 90% tiến độ

Vươn tầm thương hiệu Việt

Trải qua hơn 20 năm phát triển, BMB Steel đã thực hiện hơn 3.000 công trình tại hơn 30 quốc gia, trở thành một trong những nhà thầu kết cấu thép hàng đầu khu vực. Với năng lực toàn diện từ thiết kế, thi công đến lắp dựng, BMB Steel không ngừng đổi mới, nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng dịch vụ, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường toàn cầu.

Sự hiện diện của BMB Steel tại Philconstruct Manila 2025 không chỉ là cơ hội quảng bá năng lực và kết nối đối tác, mà còn là bước đi chiến lược trong hành trình khẳng định vị thế thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đây là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn và khát vọng vươn xa của BMB Steel trở thành biểu tượng của chất lượng, uy tín và đổi mới trong ngành kết cấu thép khu vực châu Á - Thái Bình Dương.