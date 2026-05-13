BMW 735i Pure Excellence: Bản hòa tấu của đỉnh cao công nghệ & trải nghiệm thượng lưu

BMW 735i Pure Excellence được định hình như một bản hòa tấu tinh tế giữa công nghệ đỉnh cao và những trải nghiệm thượng lưu, nơi mỗi chi tiết đều là một nốt nhạc được sắp đặt có chủ đích. Công nghệ không còn hiện diện một cách phô trương, mà lặng lẽ vận hành phía sau.

Executive Lounge - Nơi giai điệu thượng lưu được cất lên

Nêu ví BMW 735i Pure Excellence như một bản hòa tấu, thì khoang sau Executive Lounge chính là cao trào của toàn bộ trải nghiệm - nơi cảm xúc và đặc quyền thượng lưu được đẩy lên đỉnh điểm. Tại đây, mọi trải nghiệm được biên soạn dành riêng cho người ngồi phía sau, nơi các ông chủ thực sự tận hưởng chuyến hành trình.

Không gian hàng ghế sau Executive Lounge mang đến trải nghiệm của một khoang hạng nhất di động, nơi mọi chi tiết đều được thiết kế để phục vụ sự thư giãn tuyệt đối. Từ tư thế ngả tối ưu, khoảng để chân rộng rãi cho đến ghế ngồi tích hợp massage, làm mát và chỉnh điện đa hướng tất cả phối hợp liền mạch để mỗi hành trình trở nên êm ái và thư thái hơn bao giờ hết. BMW không đơn thuần tạo ra một khoang thương gia hàng ghế sau, mà kiến tạo nên một không gian nghỉ ngơi thực thụ dành cho những chủ nhân bận rộn.

Đặc biệt hơn, BMW không bố trí các cụm điều khiển theo cách truyền thống tại khu vực trung tâm, mà tinh chỉnh và đặt gọn chúng ngay trên cửa xe - nơi mọi thao tác đều nằm trong tầm tay của chủ nhân. Từ ghế ngồi, rèm che nắng cho đến hệ thống giải trí và ánh sáng nội thất, toàn bộ không gian giờ đây có thể được chủ nhân của chiếc xe điều chỉnh một cách trực quan, liền mạch và đầy tinh tế.

Không gian nội thất trực quan tinh tế

Điều này cũng nói lên triết lý của BMW khi phát triển BMW 7 Series thế hệ G70 nói chung cũng như trên BMW 735i Pure Excellence nói riêng, khi công nghệ không được phát triển để áp đặt người sử dụng, mà thích nghi và biến đổi theo nhu cầu của từng khách hàng.

Trải nghiệm giác quan - Bản giao hưởng của ánh sáng, âm thanh và không gian - Nơi trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa

Với công nghệ độc quyền và đi đầu thị trường BMW ConnectedDrive, chiếc xe ghi nhớ và tái tạo lại chính xác "gu" trải nghiệm của từng người dùng, theo đó chiếc xe có thể thiết lập vị trí ghế ngồi, nhiệt độ, ánh sáng và âm thanh theo thói quen cá nhân, đồng bộ hóa và nhận biết hồ sơ của từng người dùng ngay khi bước vào xe, từ đó tạo nên một không gian mang đậm dấu ấn của chủ nhân chiếc xe.

Mỗi hành trình vì thế không còn là một trải nghiệm chung mà là một bản hòa tấu được chính chủ nhân chiếc xe - người nhạc trưởng Pure Excellence - điều khiển.

Và mọi thứ không dừng lại tại đó, nếu như các mẫu xe hạng sang thường định vị bản thân thông qua các trang bị và vật liệu nội thất cao cấp đỉnh cao của sự sang trọng trên BMW 735i Pure Excellence còn nằm ở cách mọi yếu tố phối hợp với nhau, từ đó tạo ra một bản giao hưởng đa giác quan cho người dùng.

Sky Lounge Panoramic Roof tạo hiệu ứng ánh sáng như một bầu trời thu nhỏ, biến không gian nội thất trở nên sống động theo từng thời điểm.

Hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins mang đến chiều sâu và độ chi tiết của âm thanh ở đẳng cấp phòng hòa nhạc.

Ambient Lighting thông minh không chỉ chiếu sáng mà còn tương tác với trạng thái vận hành và cảm xúc người dùng.

Khi ánh sáng, âm thanh và không gian cùng hòa quyện, mỗi hành trình không còn là di chuyển mà trở thành một trải nghiệm thưởng thức.

Sự tinh tế - Những "nốt lặng" tạo nên đẳng cấp

Trong một bản nhạc đỉnh cao, những khoảng lặng luôn quan trọng không kém giai điệu. Và BMW 735i Pure Excellence thể hiện đẳng cấp của mình ở những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhất. Đó là tính năng cửa đóng/mở điện được kế thừa từ người đàn anh Rolls Royce - cái tên biểu tượng của thế giới xe siêu sang; khả năng cách âm vượt trội, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài và là cách mọi thao tác, tương tác bên trong xe đều được tối giản đến tinh tế nhưng vẫn đạt độ chính xác tuyệt đối - để mỗi chuyển động, mỗi chạm tay đều mang lại cảm giác kết nối tự nhiên giữa chiếc xe và người chủ nhân của nó. Đó là những giá trị không phô bày bằng thị giác, mà được cảm nhận rõ ràng qua từng trải nghiệm.

Đặc quyền sở hữu - Âm vang kéo dài sau mỗi hành trình

Một bản hòa tấu hoàn hảo không kết thúc khi giai điệu dừng lại mà còn để lại những âm vang kéo dài mãi về sau. Với BMW 735i Pure Excellence, trải nghiệm không dừng ở chiếc xe, nó còn là những giá trị trong phong cách sống mà BMW 735i Pure Excellence nói riêng hay thương hiệu BMW nói chung mang lại cho khách hàng. Theo đó, gói đặc quyền BMW Excellence Club (BEC) tiếp tục là điểm nhấn khác biệt của chính sách hậu mãi BMW dành riêng cho các chủ nhân của BMW 7 Series khi mang đến những đặc quyền - từ dịch vụ bảo dưỡng, hỗ trợ sau khi sở hữu xe cho đến những trải nghiệm phong cách sống được lựa chọn kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, các chương trình ưu đãi hiện hành dành cho 7 Series cũng mở ra cơ hội sở hữu dễ dàng hơn cho một mẫu sedan đầu bảng với những giá trị vượt trội - không chỉ ở sản phẩm, mà còn ở toàn bộ hành trình đồng hành phía sau.

Có thể nói BMW 735i Pure Excellence là một hòa tấu giữa đỉnh cao công nghệ và trải nghiệm thượng lưu cho người dùng và chỉ dành riêng cho những ai hiểu được giá trị của chiếc xe. Không dành cho số đông, không cần gây ấn tượng dù ngoại hình thật sự lôi cuốn từ ánh nhìn đầu tiên, BMW 735i Pure Excellence là lựa chọn của những người hiểu rằng: Đẳng cấp không nằm ở việc sở hữu, mà ở cách bạn tận hưởng.