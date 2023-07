BMW C 400 GT: Lựa chọn lý tưởng cho biker mê xe tay ga phân khối lớn

Thị trường xe tay ga hạng sang tại Việt Nam đang ngày càng cạnh tranh với nhiều thương hiệu góp mặt, trong đó có BMW Motorrad

Chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2018 thông qua việc hợp tác cùng THACO AUTO, chỉ sau chưa đầy 5 năm, BMW Motorrad đã khẳng định được vị thế của mình nhờ những mẫu xe có độ hoàn thiện cao về thiết kế, trang bị lẫn động cơ. Ở phân khúc xe tay ga hạng sang, BMW Motorrad càng cho thấy sự vượt trội khi mang đến mẫu xe BMW 400 GT.

Về khả năng vận hành, BMW C 400 GT được trang bị khối động cơ dung tích 350cc hiệu suất cao đặc trưng của BMW, kết cấu xi-lanh đơn 4 thì, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cung cấp sức mạnh lên đến 34 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 35Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT thế hệ mới giúp giảm tối đa độ rung, tăng thêm sự êm ái và chính xác khi vận hành ở tốc độ cao.

BMW C 400 GT là mẫu xe tay ga hạng sang sở hữu nhiều tiện ích và ưu thế cạnh tranh

Đáng chú ý, BMW C 400 GT sử dụng hệ thống phun xăng điện tử hiện đại giúp tiết kiệm nhiên liệu, chỉ tiêu hao khoảng 3,5 lít/100km. Dung tích bình xăng lên đến 12,8 lít giúp xe có thể di chuyển quãng đường hơn 300km.

Bên cạnh vẻ ngoài cá tính, C 400 GT còn sở hữu thiết kế thực dụng với kiểu bố trí yên xe 2 tầng, có đệm tựa lưng. Trang bị này giúp người lái có thể thoải mái ngả ra sau mà không ảnh hưởng tới người đi cùng. Ngoài ra, C 400 GT còn có khu vực để chân rộng, tạo cảm giác thoải mái hơn cho người ngồi. Kính chắn gió thiết kế cao, công nghệ cốp mở rộng Flexcase độc quyền của BMW Motorrad cho phép để cùng lúc 1 nón bảo hiểm Fullface và 1 nón bảo hiểm 3/4. Tất cả những trang bị trên đều rất lý tưởng với những chuyến đi xa.

BMW C 400 GT sở hữu thiết kế cá tính nhưng cũng đầy thực dụng

BMW C 400 GT trang bị hàng loạt công nghệ, nổi bật là hệ thống kết nối thông minh Connectivity với màn hình màu TFT 6,5 inch hiển thị mọi thông tin về xe như thông số lái, mức nhiên liệu, nhiệt độ, quãng đường di chuyển, các chế độ an toàn, yêu cầu bảo dưỡng. Ngoài ra, màn hình C 400 GT còn có khả năng kết nối cùng lúc với điện thoại và tai nghe bluetooth của cả người lái và người ngồi sau, giúp người lái có thể nghe nhạc và chọn bài hát, gọi điện thoại hoặc sử dụng chức năng dẫn đường Navigation. Tất cả được điều khiển thuận tiện thông qua vòng xoay Multi Controller.

Mẫu xe hạng sang đến từ Đức còn trang bị chìa khóa thông minh Keyless Ride không dây đẳng cấp, giúp việc khởi động máy, khóa cổ xe, yên xe và nắp bình xăng trở nên dễ dàng và tiện lợi. Hai ngăn chứa đồ nhỏ phía trước cũng được tích hợp cổng sạc USB 12V.

Bên cạnh khả năng vận hành ấn tượng, C 400 GT còn giúp người dùng yên tâm khi được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn hiện đại

Ngoài ra, BMW Motorrad cũng đặc biệt chú trọng đến các tính năng an toàn của xe với hệ thống khung sườn thiết kế bằng thép dạng ống thể thao chắc chắn. Hệ thống giảm xóc với phuộc ống lồng phía trước và hai phuộc lò xo giảm chấn thủy lực phía sau. Xe còn được trang bị các tính năng an toàn nổi bật không thua kém các mẫu ô tô như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) cao cấp cho cả bánh trước và sau, hệ thống cân bằng tự động (chống trượt) – ASC.

BMW C 400 GT hiện được BMW Motorrad Việt Nam bán ra thị trường với giá chỉ 329 triệu đồng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Với những ưu thế vượt trội từ giá trị thương hiệu, kiểu dáng, trang bị, khả năng vận hành đến giá bán cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc, BMW C 400 GT là lựa chọn đáng cân nhắc cho những biker đam mê xe tay ga phân khối lớn.