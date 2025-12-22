BMW giảm giá kỷ lục cuối năm: thời điểm vàng mua xe hay chờ sang năm mới?

Trong đó, BMW đang nổi lên như một trong những thương hiệu xe sang có mức ưu đãi bậc nhất thị trường, với giá trị ưu đãi lên tới hàng trăm triệu, thậm chí dòng xe điện đang được nhiều khách hàng quan tâm có ưu đãi lên tới hơn một tỉ đồng. Điều này khiến nhiều khách hàng đặt ra câu hỏi: nên tận dụng "cơ hội vàng" cuối năm hay chờ sang năm để lên đời xe mới?

BMW X3 All-new ưu đãi đến 150 triệu đồng dịp cuối năm

Thời gian cuối năm chính là thời điểm hiếm hoi để sở hữu BMW với chi phí tối ưu nhất. Ngay cả những mẫu xe vừa ra mắt gần đây cũng được hưởng ưu đãi. BMW X3 All-new vừa ra mắt từ giữa năm đã được áp dụng mức giảm lên tới 150 triệu đồng, đưa giá bán chỉ từ hơn 2,1 tỉ đồng, đây là một mức giá rất cạnh tranh.

Với những khách hàng yêu thích xe sedan, BMW 5 Series (G30) là mẫu xe hòa trộn giữa sang trọng và thể thao, đồng thời được nhiều khách đánh giá cao về cảm giác lái, hiện đang có mức ưu đãi gần 500 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe BMW nhập khẩu hưởng ưu đãi hấp dẫn trong tháng cuối năm

Không chỉ các dòng xe phổ thông, nhiều mẫu xe nhập khẩu của BMW cũng đang ưu đãi mạnh. BMW X4 và 4 Series Grand Coupe nhận ưu đãi lên đến 480 triệu đồng. Dòng xe thể thao như BMW Z4 và X6 có mức ưu đãi 300 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Dòng xe BMW Luxury Class gồm BMW X7, BMW 7 Series, BMW i7 nhận được ưu đãi lên đến hơn 700 triệu. Bên cạnh đó, khách hàng được tham gia chương trình đào tạo lái xe/chăm sóc xe và hưởng 07 đặc quyền cao cấp từ BMW Excellence Club (BEC) gồm: giao xe tại nhà; ưu tiên tiếp nhận và làm dịch vụ; làm đẹp xe miễn phí; đưa đón khi công tác ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM; tham dự sự kiện đặc biệt; sở hữu thẻ Accor và sử dụng sân tập golf.

Xe điện BMW nhận ưu đãi lớn nhất năm lên đến hơn 1 tỉ đồng

Đặc biệt, điểm nhấn chính trong mùa ưu đãi cuối năm nằm ở các mẫu xe điện. BMW iX3 và i4 hiện đang có mức ưu đãi cao nhất lên đến hơn 1 tỷ đồng, đưa giá bán xuống mức thậm chí hấp dẫn hơn nhiều mẫu xe xăng cùng phân khúc. Đây được xem là cơ hội hiếm có cho những khách hàng yêu công nghệ và xu hướng di chuyển thân thiện với môi trường.

Ngược lại, bước sang năm mới, khả năng xuất hiện những mức giá tốt như hiện tại là rất thấp. Chương trình ưu đãi lớn dịp cuối năm của BMW chủ yếu nhằm giải phóng lượng xe hiện hành và thường kết thúc khi lượng xe tồn kho đã được bán hết. Những mẫu xe đời mới hoặc phiên bản nâng cấp xuất hiện trong năm sau sẽ có giá cao hơn và ít ưu đãi hơn, trong khi xe đời cũ không còn chính sách ưu đãi mạnh như hiện nay. Do đó, việc mua xe trong dịp cuối năm trở thành lựa chọn hợp lý và an toàn.

Bên cạnh yếu tố về giá, nhu cầu sử dụng thực tế là lý do khiến nhiều khách hàng quyết định mua xe sớm. Việc sở hữu xe ngay từ cuối năm giúp khách hàng chủ động kế hoạch di chuyển dịp Tết, phục vụ gia đình, công việc và du lịch. Đồng thời, khách hàng có thể tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm xe mới ngay từ những ngày đầu năm mà không phải chờ đợi hay lo ngại tăng giá.

Nếu khách hàng đã yêu thích sự thể thao kết hợp sang trọng của những cỗ máy xứ Bavaria, mong muốn có xe sử dụng ngay và tối ưu chi phí, việc mua xe tại thời điểm bây giờ không nên bỏ lỡ. Ngược lại, với những khách hàng không gấp về thời gian và sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn, ít ưu đãi hơn để chờ các mẫu xe hoàn toàn mới, việc cân nhắc thời điểm sang năm là một lựa chọn.

Cơ hội trúng xe BMW 5 Series khi mua xe trong dịp cuối năm nay

Đặc biệt hơn chỉ riêng trong tháng 12, BMW còn triển khai chương trình đặc biệt "Sắm xe sang - Rút thăm lộc vàng" dành cho khách hàng mua xe, bao gồm cơ hội rút thăm trúng thưởng giải đặc biệt là chiếc BMW 5 Series cùng nhiều giải có giá trị và chính sách bảo dưỡng, bảo hành chính hãng. Điều này không chỉ gia tăng giá trị sở hữu mà còn mang lại sự an tâm dài hạn cho người mua.

Có thể nói, cuối năm 2025 là thời điểm hiếm hoi trong nhiều năm trở lại đây để khách hàng có cơ hội tiếp cận những mẫu xe BMW. Với ưu đãi sâu, danh mục sản phẩm đa dạng và hàng loạt chính sách hấp dẫn, mua BMW dịp cuối năm không chỉ là một quyết định cảm xúc, mà còn là lựa chọn thông minh về mặt tài chính cho những khách hàng thực tế.