BMW trao giải đặc biệt BMW 5 Series cho khách hàng may mắn

Chương trình "Sắm xe sang, rút thăm lộc vàng" là một trong những hoạt động nổi bật của BMW trong năm 2025, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng khách hàng yêu thích thương hiệu xe sang đến từ Đức. Bên cạnh các chương trình lái thử và trải nghiệm sản phẩm được tổ chức thường niên trên toàn quốc, chương trình được triển khai như một hoạt động tri ân đặc biệt, nhằm gửi lời cảm ơn đến những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng BMW.

Không khí tại lễ trao giải đặc biệt chương trình “Sắm xe sang, rút thăm lộc vàng”

Thông qua chương trình, khách hàng sở hữu xe BMW trong thời gian diễn ra ưu đãi có cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Không chỉ mang đến sự hào hứng cho người tham gia, chương trình còn góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình sở hữu xe sang của khách hàng BMW.

Cuối tháng 1.2026, THACO AUTO và BMW đã tổ chức livestream bốc thăm trúng thưởng để công bố các khách hàng may mắn của chương trình. Buổi lễ được tổ chức công khai, minh bạch nhằm đảm bảo tính khách quan cho kết quả. Tại sự kiện, ban tổ chức đã tìm ra 4 khách hàng may mắn trúng các hạng mục giải thưởng gồm:

Giải đặc biệt: Mẫu xe BMW 520i trị giá gần 2 tỉ đồng, khách hàng Công Ty TNHH H-IMEX (Hà Nội)

Giải nhất: Kỳ nghỉ dưỡng 5 sao trị giá 100.000.000 đồng, khách hàng Huỳnh An Thạnh (Đồng Nai)

Giải nhì: Voucher Lifestyle trị giá 50.000.000 đồng, khách hàng Bùi Quang Điềm (Đồng Nai).

Giải ba: Voucher Lifestyle trị giá 20.000.000 đồng, khách hàng Lê Đình Thắng (Hà Nội).

Đại diện THACO AUTO và BMW phát biểu tại buổi lễ

Lễ trao giải thưởng đặc biệt có sự tham dự của gia đình, người thân, bạn bè khách hàng trúng giải, đại diện ban lãnh đạo THACO AUTO cùng đội ngũ nhân sự BMW phụ trách chương trình. Khoảnh khắc trao chìa khóa chiếc BMW 520i cho khách hàng đã mang đến nhiều cảm xúc, khi niềm vui bất ngờ đầu năm được chia sẻ trọn vẹn giữa thương hiệu và người sở hữu may mắn.

Không chỉ đơn thuần là phần thưởng giá trị, chiếc BMW 520i còn được xem như lời chúc may mắn, tiếp thêm niềm hứng khởi để khách hàng bắt đầu những hành trình mới trong năm 2026, đồng hành cùng tinh thần lái xe đặc trưng của BMW.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – đại diện Công ty TNHH H-IMEX chia sẻ

Chia sẻ tại buổi lễ trao giải, Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, đại diện Công ty TNHH H-IMEX, khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt của chương trình, cho biết: "Đây thực sự là một bất ngờ rất lớn đối với chúng tôi. Cá nhân tôi cũng là một khách hàng yêu thích và đang sở hữu xe BMW, vì vậy việc trúng giải thưởng đặc biệt như thế này vào dịp đầu năm có thể xem như một điềm may mắn. Hy vọng trong thời gian tới BMW sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như vậy để khách hàng không chỉ nhận được những phần quà giá trị mà còn có thêm nhiều trải nghiệm đặc biệt cùng thương hiệu".

Gia đình khách hàng may mắn chụp ảnh cùng mẫu xe BMW 520i tại buổi lễ trao giải

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, đại diện THACO AUTO và BMW cũng bày tỏ niềm vui khi chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khách hàng trên toàn quốc. Thành công của "Sắm xe sang, rút thăm lộc vàng" không chỉ nằm ở những giải thưởng hấp dẫn mà còn ở giá trị kết nối giữa thương hiệu với cộng đồng người dùng BMW tại Việt Nam.

Khách hàng chụp ảnh cùng giải thưởng đặc biệt BMW 520i trị giá gần 2 tỉ đồng.

Với tinh thần "tận tâm phục vụ – khách hàng là trung tâm", THACO AUTO và BMW luôn nỗ lực mang đến những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng thông qua các chương trình lái thử, sự kiện cộng đồng và những hoạt động tri ân ý nghĩa. Chương trình "Sắm xe sang, rút thăm lộc vàng" chính là một minh chứng cho cam kết đó, khi niềm vui và sự hài lòng của khách hàng luôn được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu.

Trong thời gian tới, THACO AUTO và BMW cho biết sẽ tiếp tục cải tiến các chương trình chăm sóc khách hàng, đồng thời triển khai thêm nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn nhằm mang lại những giá trị đặc biệt cho cộng đồng khách hàng BMW tại Việt Nam. Những hành trình mới đang chờ đợi phía trước – nơi thương hiệu và khách hàng sẽ tiếp tục đồng hành, cùng tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ hơn nữa.