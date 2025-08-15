Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bò 100 kg 'du ngoạn' hầm Thủ Thiêm, cả dòng xe phải nhường đường
Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
15/08/2025 17:44 GMT+7

Chiều 15.8.2025, dòng xe qua hầm vượt sông Sài Gòn bất ngờ phải nhường đường cho một con bò đi lạc trong hầm.

Chiều 15.8, người đi đường tại hầm sông Sài Gòn (hướng từ TP.Thủ Đức cũ vào trung tâm TP.HCM) được phen hú vía khi thấy một con bò nặng khoảng 100 kg lao vun vút vào bên trong hầm, gây náo loạn giao thông.

Bò nặng khoảng 100 kg chạy lạc vào hầm sông Sài Gòn

Khoảng 14 giờ, nhiều tài xế ô tô, xe máy buộc phải giảm tốc, nhường đường cho con bò chạy giữa làn. Khi đến gần giữa hầm, lực lượng quản lý đã kịp thời chặn đầu, khống chế và đưa con vật ra ngoài an toàn.

Hình ảnh tại đường hầm cho thấy, nhiều nhân viên mặc áo phản quang cùng xe máy chuyên dụng của CSGT đã phối hợp để khống chế con bò, trong khi các phương tiện dừng chờ.

